Športel o Zaletu

V ponedeljkovi športni oddaji Športel je voditelj Igor Malalan gostil dušo projekta Zalet, ki na področju ženske odbojke združuje tržaške klube, trenerja mladinskih ekip Martina Maverja. V oddajo se je po video zvezi vključil tudi predsednik ŠZ Bor Gorazd Pučnik, ki je spregovoril o zadnjih novostih glede gradnje nove športne dvorane na Stadionu 1. maja. Kamere Športela so v svoj objektiv ujele derbi nogometne elitne lige med Sistiano Sesljanom in repenskim Krasom ter zmago goriške Olympie proti Fincantieriju v moški odbojkarski C-lige, kamere deželnega sedeža Rai pa nedeljski derbi nogometne 2. amaterske lige med Vesno in Primorjem 1924. Gostu v studiu je vprašanje s terena postavil trener članske ekipe NK Kras Repen Radenko Kneževič.

Klikni in oglej si oddajo