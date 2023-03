Športel o ženskah in ženskem športu

O ženskah v športu in ženskem športu so spregovorile tri generacije športnic: bivša odbojkarica in trenerka pri ŠZ Soča Paola Ursic, rekreativna tekačica Jasmin Rudež in (aktivna) in atletinja ŠZ Bor Lara Bearzi. Z voditeljem Igorjem Malalanom so se pogovarjale o pomenu 8. marca, o aktualnosti tega praznika in pa tudi o tem, kako je biti ženska v športu. Vprašanje s terena je gostjam v studiu postavil nekdanji nogometaš in zdaj trener Alen Carli.

Prispevek o tekmi elitne lige nogometašev Sistiane Sesljana je pripravila Neža Zobec, ki je obiskala tudi Stadion 1. maja, kjer že več desetletij poteka vadba Športne šole Trst v organizaciji ŠZ Bor. Kolegi z deželnega sedeža Rai so poročali o uspehu teniške ekipe Gaja. V oddajo se je po video povezavi vključil tudi spremljevalec nogometašev Sovodenj Marko Fajt, ki je razkril rasistični izpad, ki ga je utrpela članska ekipa v 1. amaterski ligi.