Športel po karanteni o smučanju

Gosta voditelja Igorja Malalana v športni oddaji Športel sta bila načelnica smučarske komisije ZSŠDI Veronika Don, ki je spregovorila v koprskem studiu, in smučarski trener Aleš Sever, ki se je v pogovor vključil preko video povezave. Kamere Športela so na domu obiskale predsednika OOZUS Marka Presla in smučarko Katrin Don, ki okreva po poškodbi kolena. V rubriki V 60-ih sekundah je sodelavka Jasmina Gruden predstavila Gajinega teniškega igralca in trenerja Mattea Ciguia.

klikni in oglej si oddajo