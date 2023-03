Športel s hitrohodcem in kolesarjem

V ponedeljkovi športni oddaji Športel je voditelj Igor Malalan v koprskem studiu gostil izkušenega hitrohodca Fabia Ruzzierja in obetavnega mladega kolesarja Daniela Skerla. Kamere Športela so v svoj objektiv ujele tekmo nogometašev Sovodenj v 1. amaterski ligi in poraz odbojkarjev SloVolleya v prvem krogu končnice C-lige, kamere deželnega sedeža Rai pa derbi 2. amaterske lige med Bregom in Primorjem. Vprašanje s terena je gostoma v studiu postavil nogometaš Sovodenj Simon Čavdek.

