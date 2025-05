Športel s Peterlinom in državno sekretarko Humar

V ponedeljkovi športni oddaji Športel je voditelj Igor Malalan v koprskem studiu gostil predsednika Komisije za zamejski šport pri OKS Ivana Peterlina, državno sekretarko na Uradu Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu Vesno Humar in predsednika Športne zveze Nova Gorica Mirana Müllnerja, po video povezavi pa se je v pogovor vključil predsednik Slovenske športne zveze na Koroškem Marijan Velik. Osrednja tema oddaje je bilo sicer 47. srečanje slovenskih športnikov iz obmejnih dežel, ki bo na vrsti 13. in 14. junija v Novi Gorici, beseda pa je seveda tudi tekla o nedavnem občnem zboru ZSŠDI, na katerem je Peterlin kljub izvolitvi presenetljivo napovedal umik s predsedniškega mesta športne krovne zveze. Kamere Športela so v svoj objektiv ujele zadnji tekmovalni dan svetovne serije v umetnostnem kotalkanju AIS na Opčinah v organizaciji AŠD Polet in letošnjo izvedbo priljubljenega pohoda Kohišče, kamere deželnega sedeža Rai pa prispevek o že omenjenem občnem zboru ZSŠDI. Sodelavka Neža Zobec je opravila anketo o nepričakovani Peterlinovi odločitvi o umiku s predsedniškega mesta ZSŠDI. V rubriki Športna anekdotica je sodeloval alpski smučar SK Devin Emil Kerpan.

