Športel v znamenju Martinovanja

V ponedeljkovi športni oddaji Športel je voditelj Igor Malalan v koprskem studiu gostil nekdanja namiznoteniška igralca Krasa Evo Carli in Toma Fabianija, ki sta se po koncu športne kariere posvetila kmetijstvu in vinarstvu ter sta prevzela vodenje družinske osmice v Saležu. Kamere Športela so v svoj objektiv edini letošnji domači nastop Krasove namiznoteniške ekipe v ženski A2-ligi ter zmago nogometašev Sistiana Sesljana proti Maniagu Vajontu v elitni ligi, kamere deželnega sedeža Rai pa zmago SloVolleyja ZKB proti moštvu Fiume Veneto v moški odbojkarski C-ligi. Vprašanje s terena je gostoma v studiu postavila prijateljica in nekdanja Evina soigralka pri Krasu Martina Milič.