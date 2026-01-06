Športel z družino Ražem-Locatelli

V novoletni oddaji Športel je voditelj Igor Malalan gostil družino Ražem-Locatelli iz Bazovice, ki je znana po športnih in glasbenih uspehih. Gostje so bili mlada lokostrelka in harfistka Maja Locatelli, nekdanja lokostrelka in profesorica klavirja Tamara Ražem Locatelli, operni pevec Damjan Locatelli ter dolgoletni trener lokostrelstva pri AŠZ Zarja Stojan Ražem. Sodelavka Petra Prašelj je v domačem Križu obiskala tekaške rolkarje in alpske smučarje AŠD Mladina. Športno anekdotico je tokrat iz studia prispevala Tamara Ražem Locatelli. Za glasbeno kuliso pa sta tokrat poskrbela zakonca Locatelli.

Klikni in oglej si oddajo