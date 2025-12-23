VREME
Torek, 23 december 2025
Športel z jadralkama

Gostje v koprskem studiu Jana Germani in Caterina Sedmak ter predsednik TPK Sirena Igor Filipcic

Koper |
23. dec. 2025 | 0:45
    Športel z jadralkama
    Jana Germani (levo) in Caterina Sedmak
V ponedeljkovi športni oddaji Športel je voditelj Igor Malalan v koprskem studiu gostil jadralki Jano Germani in Caterino Sedmak ter predsednika TPK Sirena Igorja Filipcica. Kamere Športela so v svoj objektiv ujele poraza nogometašev Krasa Repen v elitni ligi in košarkarjev Bora Radenska v C-ligi, kamere deželnega sedeža Rai pa letošnjo izvedbo podeljevanj nagrad naš športnik, ki je prejšnji teden potekalo v Kopru. V rubriki Športna anekdotica sta sodelovala Krasov navijač Miguel Skabar in Krasov nogometaš Dean Pertot.

