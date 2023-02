Športel z nogometaši iz Slovenije

V ponedeljkovi športni oddaji Športel je voditelj Igor Malalan v koprskem studiu gostil trojico nogometašev iz Slovenije, ki branijo barve slovenskih klubov iz Italije: Aleksandra Rajčevića (Kras Repen), Janija Rijavca (Sovodnje) in Marka Kočiča (Zarja). Kamere Športela so v svoj objektiv ujele tržaški derbi košarkarske C-lige silver med Jadranom Monticolo&Foti in Cusom ter slovenski derbi D-lige med Kontovelom in Domom, kamere deželnega sedeža Rai pa derbi nogometne elitne lige med repenskim Krasom in Štandreško Juventino ter derbi 1. amaterske lige med Zarjo in Sovodnjami. Gostom v studiu je vprašanje s terena postavil Kontovelov košarkar Luca Starc.

Klikni in oglej si oddajo