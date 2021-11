Športna nedelja: črn dan v elitni ligi

NOGOMET

ELITNA LIGA

Kras Repen – San Luigi 2:4 (0:1)

Strelci: 14. Strussiat (avt); 58. Smrtnik, 68. in 87. Marin, 75. Volaš, 90. Giovannini 11-m

Kras Repen: Zitani, Stepančič, Sain, Dukić, Strussiat, Poropat, Sancin, Dekovic, Volaš, Radujko, Smrtnik. Trener: Kneževič.

Rdeč karton: Stepančič 92.

Tržaški derbi zadnjega kroga prvega dela elitne lige je bil razburljiv. Številni gledalci so videli šest golov. Štiri jih je iz svoje mreže pobral Krasov vratar Zitani. San Luigi, pri katerem je od prve minute na desnem boku igral Borštan Samuel Ferluga (dobro je opravil svoje delo), je v prvem polčasu vodil po nesrečnem avtogolu Strussiata. Gostitelji so izenačili v uvodnem delu drugega polčasa, ko je za pravi evrogol poskrbel Žiga Smrtnik. Po Smrtnikovem golu se je igra razživela. Za Kras sta bila v nadaljevanju srečanja usodna dva protinapada. Prvega je v 68. minuti s strelom v vrata zaključil Marin. Isti igralec je bil uspešen in natančen tudi pri drugem v 87. minuti. Pred tem je Volašu uspelo izenačiti po podaji z glavo Ivana Kocmana. Po drugem golu se je Kras opogumil in prevzel pobudo v svoje roke. Kneževičevi nogometaši so iskali tretji gol. A tega je zadel San Luigi, ki je izkoristil nerodno in morda nekoliko naivno postavitev Krasove obrambne vrste. Po prostem strelu v korist Krasa sta na polovici igrišča ostala le dva obrambna igralca. Po odbiti žogi je San Luigi sprožil protinapad, ki se je uspešno zaključil. V zadnjih minutah je bila igra vse bolj živčna. Na sredini igrišča sodbik ni dosodil prekrška nad Strussiatom, ki je nato zakrivil enajstmetrovko. Na koncu je sodnik predčasno poslal v slačilnico Stepančiča.

Chiarbola Ponziana – Sistiana Sesljan 5:2 (2:1)

Strelci: 7. in 90. Germani; 23. Lionetti (CP), 36. Stipancich (CP), 58. Montestella, 63. in 77. D. Menichini

Sistiana Sesljan: Colonna, Tomasetig, Del Bello, Sammartini (Bossi), Zlatič, Vecchio, Pitacco, Madotto, Germani, Carlevaris, D. Colja. Trener: Musolino.

Prvi del prvenstva elitne lige je Sistiana Sesljan končal na predzadnjem mestu skupaj z ekipo Ancona Lumignacco, ki je danes igraa neodločeno 2:2 s Cornom. Tudi danes os rumeno-modri igrali z okrnjeno postavo. Delfini so povedli z Germanijem, a že po prvem delu so gostitelji vodili z 2:1. V drugem polčasu je bil izid že 5:1 za Chiarbolo Ponziano. Pred trikratnim sodnikovim žvižgom je Germani dosegel še drugi častni gol.

Primorec – Pro Gorizia 0:2 (0:0)

Strelca: 61. Duca, 78. Gubellini

Primorec: Sorrentino, Kuniqi, Zanier, Curzolo, De Leo, Ciliberti, Norbedo, Iadanza, Pisani, Murano, Bonacci. Trener: V. Esposito.

Med ekipama je na lestvici 26 točk razlike. Pro Gorizia je druga na lestvici, Primorec pa zadnji. A na igrišču sta si bili ekipi enakovredni. V prvem polčasu bi na točke zmagal Primorec, ki je ustvaril štiri dobre priložnosti za gol. V drugem polčasu so gostje uspeli dvakrat premagati vratarja Sorrentina. A Primorec se ni vdal in se je srčno boril do konca. Med polčasema je na proseški Rouni nastopila plesna skupina Drum Squad.

PROMOCIJSKA LIGA

Juventina – Sangiorgina 3:3 (2:3)

Strelci: 3. Kerpan, 28. Hoti; 55. Russian

Juventina: Gregoris, Trevisan (Zeinui), Celcer, Russian, Marini, Černe, Hoti, Piscopo, Selva, Kerpan, Cocolet (Racca). Trener: Sepulcri.

Juventina je povedla že v 3. minuti s Kevinom Kerpanom, ki je zadetek posvetil noni Adi (mami predsednika Marca Kerpana, ki je umrla pred nekaj dnevi). V prvem polčasu je v 28. minuti v polno zadel še Hoti, v 38. minuti pa je enajstmetrovko, ki jo je streljal Selva, ubranil vratar gostov. Sangiorgina, ki se je v Štandrežu predstavila kot zelo homogena in čvrsta ekipa, ni stala križem rok in po prvem polčasu vodila s 3:2. Juventina je stanje izenačila v 10. minuti drugega dela tekme z Russianom in je nato imela še štiri čiste priložnosti.

1. AMATERSKA LIGA

Azzurra – Zarja 1:2 (1:1)

Strelca: 41. F. Bernobi; 75. N. Kalc

Zarja: Budicin, S. Barnobi, Stocca Kralj (Mattera), Cottiga, N. Kalc, Cinque (M. Barnobi), Petracci (Di Donato), Lombisani, F. Bernobi, Fabris, Cufar (Malalan). Trener: Lakoseljac.

Zarje je sredi Gorice osvojila tri zlata vredne točke. Kot se je že na mnogih tekmah doslej zgodilo, so gostje prejeli gol že v uvodnih minutah igre. Nakar pa so si le opomogli, prejeli pobudo v svoje roke in v 42. minuti stanje izenačili s Francescom Bernobijem. Tudi v drugem delu srečanja so nadaljevali z dobro igro in v 30. minuti končno povedli z Nikom Kalcem po lepi podaji Fabrisa.

2. AMATERSKA LIGA

Torre – Sovodnje 3:3 (2:1)

Strelci za Sovodnje: 30. Marušič; 55. Čavdek, 65. Lutman

Sovodnje: Zanier, Juren, Simčič, Rijavec, Ribolica (Kogoj), Falcone, Marušič (Komjanc, Boškin), Petejan, Vižintin (Žibernik), Čavdek, Lutman. Trener: Trangoni.

V Tapoljanu je padlo šest golov. Po tri v vsaka vrata. Zgrešili so tudi dve enajstmetrovki: vsaka ekipa po eno. Torre je že vodil 2:0 in nato je pred odmorom uspel zmanjšati zaostanek Marušič. Po Marušičevem golu je Vižintin zgrešil najstrožjo kazen. V uvodnem delu drugega polčasa so belo-modri uspeli spreobrniti izid v svojo korist. Torre je nato izenačil v 75. minuti in tik pred koncem so gostitelji še zgrešili strel z enajstih metrov. Izenačeno torej na celotni črti.

Pieris – Breg 0:4 (0:3)

Strelca: 5. G. Cermelj, 8. M. D’Alesio, 26. G. Cermelj; 63. M. D’Alesio

Breg: Blasevich (Tinta), Calabrese (Madrussani), Delvecchio, Marchetti, Pagliaro, Scaligine, Brandolisio (Garofalo), Maselli, M. D’Alesio, D. D’Alesio, G. Cermelj (Belladonna). Trener: Quagliarello.

Breg je pričakovano zlahka odpravil zadnjeuvrščeni Pieris. Že po prvem polčasu je bilo 0:3. Gostitelji so tekmo končali z dvema igralcema manj, saj je sodnik dvakrat pokazal rdeči karton.

Romana – Primorje 3:0 (1:0)

Primorje: Karan, Emili, Muccio Crasso, Suppani, Miniussi, F. Tesser, Jurrisevich (Nardo), Grego, Villa (Marconi), Tuccio (De Bosichi), Saule. Trener: Biasin.

Proti prvouvrščeni Romani je Primorje v Tržiču dalo vse od sebe, a nasprotnik je bil boljši. V prvem polčasu so gostitelji zadeli v 14. minuti. Druga dva zadetka sta padla v drugem polčasu.

Aris San Polo – Vesna 3:3

KOŠARKA

