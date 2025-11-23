VREME
Nedelja, 23 november 2025
Športna nedelja

Športna nedelja: nogometaši Krasa Repen in košarkarji Jadrana v gosteh

V Križu bo ob 14.30 na sporedu slovenski derbi 3. amaterske lige med domačo Vesno in trebenskim Primorcem

23. nov.. 2025 | 11:23
    Športna nedelja: nogometaši Krasa Repen in košarkarji Jadrana v gosteh
    Jadran (na fotografiji Nikolaj Persi) bo danes gostoval v Carreju pri Vicenzi (FOTODAMJ@N)
NOGOMET

ELITNA LIGA

14.30 v Fontanafreddi: Fontanafredda – Kras Repen

1. AMATERSKA LIGA

14.30 v Sovodnjah: Sovodnje – San Giovanni

2. AMATERSKA LIGA

14.30 v Gorici, Ul. Baiamonti: Audax Sanrocchese – Zarja

3. AMATERSKA LIGA

14.30 v Križu: Vesna – Primorec

14.30 pri Domju: Domio B – Mladost

14.30 v Tržiču, Ul. Cosulich: Aris San Polo – Primorje 1924

KOŠARKA

MEDDEŽELNA B-LIGA

18.00 v Carreju (Vicenza): Carrè – Jadran

ODBOJKA

ŽENSKA D-LIGA

16.30 v Sovodnjah: Soča Lokanda Devetak ZKB – Chions

NAMIZNI TENIS

MOŠKA D3-LIGA

10.00 v Cintu Caomaggiore: Azzurra Gorizia – Kras B; Rangers Udine Leone – Kras A

11.30 v Cintu Caomaggiore: San Marco B – Kras B; Kras A – Latisana

