Športna nedelja: nogometaši Krasa Repen in košarkarji Jadrana v gosteh

NOGOMET
ELITNA LIGA
14.30 v Fontanafreddi: Fontanafredda – Kras Repen
1. AMATERSKA LIGA
14.30 v Sovodnjah: Sovodnje – San Giovanni
2. AMATERSKA LIGA
14.30 v Gorici, Ul. Baiamonti: Audax Sanrocchese – Zarja
3. AMATERSKA LIGA
14.30 v Križu: Vesna – Primorec
14.30 pri Domju: Domio B – Mladost
14.30 v Tržiču, Ul. Cosulich: Aris San Polo – Primorje 1924
KOŠARKA
MEDDEŽELNA B-LIGA
18.00 v Carreju (Vicenza): Carrè – Jadran
ODBOJKA
ŽENSKA D-LIGA
16.30 v Sovodnjah: Soča Lokanda Devetak ZKB – Chions
NAMIZNI TENIS
MOŠKA D3-LIGA
10.00 v Cintu Caomaggiore: Azzurra Gorizia – Kras B; Rangers Udine Leone – Kras A
11.30 v Cintu Caomaggiore: San Marco B – Kras B; Kras A – Latisana