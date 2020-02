Športna nedelja: »poker« Krasa in Sovodenj

NOGOMET

ELITNA LIGA

Gemonese - Primorje 3:0 (1:0)

Primorje: Persic, Sadik (Morgante), Poropat, Pagliaro, Benzan, Bucca, Zarattini, Gridel, Mormile, Girardini, El Mouhjadi (Lizzul). Trener: Campo.

Primorje se je tudi iz Gumina vrnilo praznih rok in vse bolj sameva na dnu lestvice. Tokrat je gostiteljem »pomagal« tudi sodnik, ki je Primorju razveljavil gol pri izidu 1:0. Nato pa je v drugem polčasu dosodil domačinom zelo dvomljivo enajstmetrovko.

PROMOCIJSKA LIGA

Valnatisone - Kras Repen 2:4 (1:2)

Strelci: 20. Volaš, 32. Savron; 73. Volaš, 82. Savron

Kras Repen: Franceschetti, Fernandez, Cudicio, Dekovic, Bresich, Simeoni, Kocman, Beqiraj, Volaš, Radujko, Savron. Trener: Andrej Pahor.

Kras se je s težkega gostovanja v Špetru Slovenovem vrnil s pomembno zmago. Nogometaši trenerja Pahorja so vodili že z 2:0, nato pa so jih gostitelji, ki so v zadnjih krogih igrali zelo učinkovito, dohiteli. Repenski rdeče-beli pa so se znova zbrali in znova z Volašem ter Savronom dvakrat zadeli v polno in zasluženo odnesli domov važne tri točke.

1. AMATERSKA LIGA

San Canzian Begliano - Zarja 1:0 (0:0)

Zarja: Budicin, Mattera (Lorenzi), Spadaro (Cinque), Zucca, Aiello (N. Malalan), Varglien, Cepar, Cottiga, Bernobi (Tal), Vascotto (Fabris), Centrone. Trener: Roviglio.

2. AMATERSKA LIGA

Primorec - Opicina 4:2 (3:0)

Strelci: 2. Cepar, 24. Iadanza, 34. Tuberoso; 55. F. Tesser

Primorec: Sorrentino, Fedele, F. Tesser, Tuberoso (Suppani), De Leo, Grego, Cerebuch (G. Dicorato), R. Dicorato, Capraro (Tuccio), Iadanza (Mania), Buonpane (Castrillon). Trener: De Sio.

Sovodnje - CGS 4:1 (1:0)

Strelci: 20. Formisano; 70. Visintin, 75. Formisano, 85. Visintin

Sovodnje: Devetak, Falcone, Ribolica (Komjanc), Noto, Diew, Galliussi, Petejan, Rijavec, Formisano, Lutman (Pintar), Visintin (N. Tomsič). Trener: Simon Feri.

Nogometaši Sovodenj so bili proti zadnjeuvrščeni tržaški ekipi vseskozi boljši nasprotnik. Kljub premoči na igrišču so belo-modri po prvem polčasu vodili le 1:0 in na začetku drugega dela so gostje celo povedli po napaki domačega obramba. V nadaljevanju pa je prišla na dan kakovost domače enajsterice, ki je zasluženo zmagala.

Muglia - Breg 0:2 (0:0)

Strelca: 52. Calabrese, 60. Galata’

Breg: Blasevich, Calabrese (Madrussani), Halili, Marchetti, Galata’, Andreasi, D’Alesio, Sovič (Spinelli), Bazzara (Abatangelo), Carbone (Schiraldi), Maselli. Trener: Quagliarello.

Breg je oba gola zadel v drugem polčasu. V prvem delu je Bazzara zgrešil najstrožjo kazen.