Športna nedelja: polomija Jadrana, zlata zmaga Sistiane Sesljana

KOŠARKA

C-LIGA GOLD

Pordenone – Jadran Monticolo&Foti 72:43 (18:10, 28:25, 53:34)

Jadran: Jakin 2 (-, 1:2, 0:2), Ban 14 (6:8, 1:10, 2:4), Gobbato 4 (0:2, 2:9, 0:4), Bunc 2 (-, 1:6, 0:3), Milisavljevic 3 (-, 0:4, 1:5), De Petris 7 (1:2, 3:5, -), Malalan 6 (2:2, 2:4, -), Pregarc 3 (-, -, 1:1), Zidarič 0 (-, 0:2, 0:5), Bellettini 2 (-, 1:1, -). Trener: Oberdan.

Košarkarji Jadrana so na najslabši način začeli nopvo sezono v C-ligi gold. V Pordenonu so utrpeli visok poraz proti sicer zelo solidni domači peterki, ki letos meri visoko. Oberdanovi fantje so tokrat povsem odpovedali pri metu iz igre. Tudi v fazi obrambe nioso bili dovolj zagrizeni.

C-LIGA SILVER

Bor Radenska – Cervignano 43:54 (24:34, 33:44, 43:54)

Bor: G. Terčon, Lessing, Mozina 2, Comar 0, Nisić 10, D. Zettin 6, Strle 8, Venturini 7, Rajčič 3. Trener: Krčalić.

V prvem krogu C-lige silver je Bor na tradicionalnem Dnevu košarke v Goprtici (Basket Day) ostal praznih rok proti Cervignanu. Borovci so se sicer srčno borili in v zadnji četrtini so se nasprotniku približali tudi na štiri točke zaostanka. Več pa niso zmogli.

NOGOMET

ELITNA LIGA

Kras Repen – Codroipo 2:2 (0:2)

Strelci: 4. Nadalini (C), 28. Lascala (C); 70. Sancin, 78. Paliaga

Kras: Umari, Taucer (Mantese), Sain, Simeoni, Lukač, Murano (Sancin), Pagliaro, Pitacco (Fernandez), Paliaga, Autiero (Racanelli), Poropat (Đukić). Trener: Kneževič.

Rdeč karton: 85. Simeoni

Prvi polčas za ... v koš. V drugem delu pa so Kneževičevi nogometaši reagirali in lahko bi celo zmagali. Ključna je bila poteza Krasovega trenerja, ki je v napak poslal Bojana Đukića. Slednji je bil z borbeno igro, fizično močjo in izkušnjami stalno trn v peti gostujoči obrambni vrsti, ki jo je uspešno vodil Beneški Slovenec Alessio Codromaz. Za 2:1 je poskrbel Jan Jakob Sancin z lepšim strelom zunaj kazenskega prostora. V nadaljevanju pa je po Đukićevi podaji izenačil Paliaga. Đukić je nato imel na svoji glavi žogo, s katero bi lahko Kras povedel na 3:2, a Krasov branilev je z dobrega položaja streljal visoko nad vrati. Pred koncem tekme je Kras ostal z možem manj, saj je sodnik pokazal rdeči karton Stefanu Simeoniju.

Kaj pa prvi polčas? Kras je igral slabo, zaspano in nepovezano. Codroipo je popolnoma gospodaril na igrišču in do konca polčasa bi lahko gostje zadeli še dva gola. Danes smo v Repnu videli dva Krasa, kar je seveda po tekmi razjezilo trenerja Radenka Kneževiča: »Nočem, da bi spet ponovili tako predstavo, kot smo jo v prvem polčasu. V drugem pa smo se pobrali in zasluženo izenačili.«

Maniago Vajont – Juventina 2:0 (0:0)

Strelca: 53. Roveredo (MV), 81. Gurgu (MV)

Juventina: Paesini, Sottile (Racca), Celcer, Zanon, Russian, De Cecco, Hoti (R. Colonna), Černe, Juren, Piscopo (Garič), Tuan. Trener: Sepulcri.

Rdeč karton: 69. Zanon

Osem rumenih in en rdeč karton je bila na koncu statistika, s katero pri Juventini sploh niso bili zadovoljni. Pravzaprav hudovali so se nad sojenjem, saj je delitelj pravice na začetku drugega polčasa dosodil domačinom še enajstmetrtovko, ki je bila za rdeče-bele zelo sporna.

Pri Juventini pa so bili zadovoljni vsaj pred začetkom tekme, ko jim je domače društvo zaželelo pismeno dobrodošlico (napis pred slačilnico) tudi v slovenščini ( več v torkovi izdaji Primorskega dnevnika ).

Brian Lignano – Sistiana Sesljan 2:3 (1:1)

Strelci: 3. Arčon (BL), 10., 57. Germani, 70. Baruzzi (BL), 74. D. Colja

Sistiana Sesljan: Colonna, Gotter, Almberger, Ghersetti, Zlatič, E. Colja (Tomasetig), L. Crosato, Loggia (Francioli), Germani (Schiavon), Vasques, D. Colja. Trener: Godeas.

Sistiana Sesljan se je iz Lignana vrnil s tremi zlata vrednimi točkami. Godeasovi fantje so igrali zelo prepričljivo. Domačini so povedli z Arčonom, a kmalu je izenačil Germani, ki je v drugem polčasu zadel še en gol. V nadaljevanju je Brian Lignano, za katerega je v drugem polčasu igral tudi Beneški Slovenec Mattia Codromaz, uspel izenačiti. A le štiri minute kasneje je postavil piko na i »bomber« David Colja. »Res moram pohvaliti svoje fante, saj so dali vse od sebe. Upoštevati moramo, da še vedno igramo z okrnjeno postavo. V defenzivni fazi smo bili zelo natančni. V napadalni pa konkretni,« je po tekmi dejal trener Denis Godeas.

PROMOCIJSKA LIGA

Mariano – Primorec 1966 2:1 (1:0)

Strelec: 88. Lo Perfido 11-m

Primorec: Furlan, Schiavon (Tuberoso), Kuniqi (Zaro), Ciliberti (Giovannini), Curzolo (Casi), Zacchigna, Coppola, D'Orso (Perfetto), Hoti, Lo Perfido, Sigur. Trener: M. Campo.

Primorec se je iz Mariana vrnil brez točke in s kančkom grenkobe. »Nismo bili slabši od nasprotnika, a žal smo v fazi napada jalovi,« je dejal športni vodja Primorca Andrea Santi. Mariano je povedel v prvem polčasu v protinapadu. Podobno se je zgodilo pri drugem golu gostiteljev, ko si je Primorčeva obramba spet privoščila napako. Častni gol gostov je padel tik pred koncem tekme, ko je bil z najstrožje kazni uspešen Lo Perfido. Enajstmetrovko si je izboril Zacchigna.

1. AMATERSKA LIGA

Fiumicello – Sovodnje 6:0 (1:0)

Sovodnje: Zanier, Komjanc, Simčič, Rijavec, Falcone, Ribolica, Semolič, Petejan (Boškin), Visintin, Klančič (Dornik), Čavdek (Žibernik). Trener: Trangoni.

Še nepremagana in do prejšnjega kroga vodilna ekipa Sovodenj je v Fiumicellu visoko izgubila. Kar 0:6 je bil končni izid, čeprav po prvem polčasu nič ni kazalo na tako visok spodrsljaj.

Zarja – ISM Gradisca 2:0 (0:0)

Strelca: 50. Gunjac 11-m, 75. Gosdan

Zarja: Flego, Mazzarino (Rajkovič), Marković, Calzi, Lorenzi (Mattassi), Casciano, Racman, Reggente (Rizzotto), Gunjac, Franzot (Gosdan). Trener: Jurincich.

Po treh zaporednih porazih je Zarja končno osvojila prve tri točke proti sicer skromni enajsterici iz Gradišča, ki ostaja po tem porazu na zadnjem mestu lestvice brez točke. Oba zadetka sta padla v drugem polčasu.

2. AMATERSKA LIGA

Breg – Muggia 2020 1:4 (0:2)

Strelec: 67. Sabadin

Breg: Blasevich, Madrussani (Calabrese), Spinelli (Sabadin), J. Čermelj (Frangini), L. Nigris, Capraro, Udovicich (Del Vecchio), Abatangelo, Maselli, M. D’Alesio (Marchio). Trener: Bertucci.

Rdeč karton: 23. Abatangelo

Breg ni bil kos miljski Muggii 2020, ki je prav gotovo favorit številka ena za naprtedovanje v višjop ligo.

Vesna – Muglia 3:1 (2:0)

Strelci: 7. Pojani, 17. Montebugnoli; 62. Corossi

VESNA: T. Košuta, Kaurin (Antonič), Renar (Cuk), Colja, J. Košuta, Marchesan, Poiani (M. Vidali), Marturano, Corossi, Montebugnoli (K. Vidali), Likar (Gargiuolo). Trener: Daris.

Vesna je tokrat igrala zelo zbrano in je zasluženo premagala Muglio ter jo tako tudi prehitela na lestvici.

Primorje 1924 – Turriaco 2:2 (1:2)

Strelca: 12. Milinel (T), 22. D'Auria (T), 28. Della Valle, 72. Saule

Primorje: Milloch, Tesser (Trajković), Zudettich (Indelicato), Di Gregorio, Grego, Muccio Crasso (Suppani), Brandolisio, Villa (Guzzardi), Saule, Pocecco, Della Valle (Canziani). Trener: Biasin.

Uvodnih dvajset minut je bilo skoraj usodnih za Primorje, ki je po dvajsetih minutah že zaostajalo z 0:2. Nato so Biasinovi fantje reagirali in pred koncem polčasa so zaostanek zmanjšali na gol razlike. V drugem polčasu je uzpel izenačiti Saule.