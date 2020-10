Športna nedelja: poraza v elitni ligi, zmagi Krasa in Juventine

NOGOMET

ELITNA LIGA -

Sistiana Sesljan - Brian Lignano 1:2 (0:1)

Strelec: D. Colja v 75. minuti

Sistiana Sesljan: Colonna, Crosato (Vecchio), Del Bello, Francioli (Vasquez), Taučer, Carli, Pitacco, Disnan, Germani, Carlevaris (Sammartini), Colja. Trener: Musolino.

Sistana Sesljan je morala priznati premoč Lignana, ki odkrito cilja na najvišja mesta. »Res škoda, saj smo zgrešili štiri povsem enostavne strele v gol. Skratka, za poraz smo sami krivi,« je takoj po tekmi povedal športni vodja Kristjan Pacor. »Smo pa zadovoljni s prikazano igro, saj smo igrali dopadljivo in to proti ekipi za vrh lestvice, kar nas tolaži.« Lignano je tudi prvi povedel zaradi napake domače obrambe, gostje so v drugem delu tudi podvojili rezultat, v 75. minuti pa je David Colja vendarle zatresel mrežo po podaji Alena Carlija. Edini gol pa je bil premalo za preobrat.

Primorec 1966 - Ronchi 0:5 (0:3)

Primorec: Sorrentino, Curzolo, Frangini, De Leo, Zarattini (Marković), Školnik (Dicorato), Marocco, Haxhja (Ciliberti), Pisani, Capraro, Bodo (Fedele). Trener De Sio.

Izključena: Ciliberti v 60. minuti, Capraro v83. minuti

Tudi proti šibkejšemu Ronchiju, ki sodi v spodnji del lestvice, je Primorec doživel visok poraz. Srečanja je bilo konec v bistvu že po prvem polčasu, ko so bili gostje kar trikrat uspešni pred golom. V drugem polčasu so imeli nogmetaši Ronchija še olajšano nalogo, saj je domače moštvo v 15. minuti ostalo v desetih. Sodnik je prestrogo kaznoval Cilibertija, proti koncu tekme pa je igrišče moral zapustiti še Capraro. V vrstah gostov se je izkazal odlični Motta, ki je dal kar tri zadetke.

PROMOCIJSKA LIGA -

Juventina - Staranzano 1:0 (1:0)

Strelec: Černe v 44. minuti

Juventina: Gregoris, N. Marini (F. Marini), Del Negro, Racca, Russian (Innocenti), Černe, Tomat (Zejnuni), Cuca (Kožuh), Selva, Kerpan, Piscopo (Juren). Trener: Sepulcri.

Juventina je pred domačimi gledalci dosegla drugo letošnjo zmago. Prvi polčas je bil precej miren, nobena od ekip se v napadu ni prenaglila, vse do predzadnje minute, ko je Černe s prostega strela dosegel gol.

V nadaljevanu je bilo bolj napeto. Staranzano je mlada in še neizkušena ekipa, je pa borbena, tako da je tudi Juventina morala pritisniti na plin. Edino čisto priložnost si je v nadaljevanju priigral Kerpan, ki pa je zadel prečko. »V tem delu smo kar napadali, a je bil končni rezultat na koncu pravičen,« je dodala odbornica Maja Peterin V drugem polčasu se je poškodoval Russian.

Trieste Calcio - Kras Repen 0:3 (0:1)

Strelec: Volaš v 40., 65. in 80. minuti

Kras: Zitani, Stepancic, Bequiraj, Sain (Zuani), Simeoni, Strussiat, Kocman (Sancin), Matuchina, Volaš, Radujko, Menichini (Bresich). Trener: Kneževič.

Kras je na neugoodnem gostovanju pri Trieste calcio odnesel vse tri točke in vknjižil drugo letošnjo zmago. »Zmaga je zaslužena, saj smo igrali zelo napadalno in rezultat ni bil nikoli vprašljiv,« je po tekmi povedal predsednik Krasa Goran Kocman. Kras je v prvem delu ves čas vodil igro, v začetku drugega dela so pobudo prevzeli gostitelji in si tudi priigrali nekaj priložnosti, a je Volaš v nadaljevanju vse postavil na svoje mesto in do konca tekme vpisal kar tri gole. »Lahko bi jih dosegli še več,« je še dodal Kocman.

1. AMATERSKA LIGA -

Zarja – Isonzo 1:0 (1:0)

Strelec: F. Bernobi v 18.

Zarja: Giugovaz, Barnobi, Štoka Kralj, Zucca, Belci, Vascotto, Danuzzo (M. Bernobi), Aiello (Cottiga), F. Bernobi, Fabris, Peplko (Doz). Trener Roviglio.

Zarja je začela tekmo odločno in dosegla gol že v 18. minuti s Francescom Bernobijem po zares odlični podaji Vascotta. Po vodstvu so varovanci trenerja Roviglia nekoliko popustili. V drugem polčasu bi lahko povečali vodstvo, saj so ustvarili vsaj tri do štiri zelo ugodne priložnosti za gol, ki pa se niso izšle. Fabris je med drugim zadel vratnico.

S. Giovanni - Mladost 0:1 (0:1)

Strelec: Mascarin v 22. minuti

Mladost: Cantamessa, Pelos, Di Bert, Mascarin, Petronio, Cadez, Sangalli, Iodice, Marassi, Mucci, Merlo (Postorino). Trener: Cossar.

Mladost je v zdesetkani postavi zaradi poškodb in okužb odnesla s Trsta vse tri točke. Tekma je bila zelo moška, tako da sta imela sodnika kar precej dela. »Morda, ko bi posegla kaj več že v začetku tekme, bi se temu izognili,« je pristavil športni vodja dobrdobske ekipe Claudio Cadez.

Prva je povedla Mladost s prostim strelom Mascarina v 22. minuti. V drugem delu je San Giovanni reagiral, lovil vsaj remi, a je vse strele brez težav ubranil Cantamessa. Mladost je skušala iztržiti še kaj več, a so igro prekinjali prekrški nasprotnikove ekipe mladih igralcev in starih mačkov.

2. AMATERSKA LIGA -

Breg - Opicina 4:1 (1:0)

Strelci: Carbone v 28., Danieli v 51., Delvecchio v 65., G. Cermelj v 90.

Breg: Blasevich, Brandolisio (J. Cermelj), Delvecchio (Calabrese), Andreasi, Lauro, Spinelli (Scaligeni), Halili, Maselli, Danieli (G. Cermelj), Carbone (Marchio), Abatangelo. Trener Quagliarello.

Breg je proti neugodnemu nasprotniku Opicini osvojil pomembno zmago. V prvem polčasu je bilo srečanje precej enakovredno, povedli pa so gostiteleji z golom Carboneja. V drugem polčasu pa so Brežani reagirali, dosegli še tri zadetke in tako osvojili visoko zmago. Med strelce se je vpisal tudi »veteran« Giuliano Cermelj, ki je potrdil svoje izredne strelske sposobnosti.

Sovodnje - Fo.Re. Turriaco 2:2 (1:1)

Strelca: 15. Petejan, 75. Lutman

Sovodnje: Zanier, Piva, Tomsič, Rijavec, Galiussi, Ribolica, Komjanc, Čavdek, Lutman, Dornik, Petejan. Trener: Trangoni.

Nogometaši Sovodenj so v četrtem krogu 2. amaterske lige gostili Turriaco, napet dvoboj pa se je odločil v sodnikovem podaljšku. Prvi so v 15. minuti povedli domačini, ki so nato imeli kar nekaj zrelih priložnosti za zadetek (enkrat se je žoga odbila od prečke). Prvi polčas bi se lahko končal s trojnim vodstvom Sovodenj, so pa gostje uspeli izenačiti prav v izteku. V drugem polčasu se stanje ni igrišču bistveno ni spremenilo. Sovodenjci so držali pobudo, kljub temu da so ostali z igralcem manj. Zaradi dvojnega rumenega kartona je namreč moral Tomsič predčasno zapustiti igrišče. Domačini so spet povedli v 75. minuti z Lutmanom, hladna prha pa je prišla v sodnikovem podaljšku, saj je Turriaco uspel izenačiti na 2:2 v 92. minuti.

Vesna - Muglia 1:0 (1:0)

Strelec: 6. Pojani

Vesna: Bombardieri, Brec, Renar, Gargiuolo, Košuta, Nabergoi, Favone (Čubej), Ferluga, K. Vidali, Vattovaz, Pojani (Martini). Trener: Venanzi.

Vesna je z 1:0 na domačem igrišču po izenačeni tekmi ugnala Muglio. Domačini so imeli že v prvih sekundah priložnost za zadetek, strel Favoneja pa je ubranil vratar Muglie. Je pa Vesna nato povedla že v šesti minuti: odbito žogo gostujoče obrambe je prestregel Favone, ki je s strelom iz prve izven kazenskega prostora zatresel mrežo. Vesna je dobro odigrala ves prvi polčas, v drugem delu tekme pa so pobudo prevzeli gostje iz Milj. Vratar Bombardieri je nekajkrat dobro posredoval, tako da se izid ni več spremnil do konca tekme. Trener Venanzi je bil zelo zadovoljen z zmago, saj je ta prišla po dveh zaporednih porazih, povrh tega pa je Vesna tokrat igrala v okrnjeni postavi.