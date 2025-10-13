VREME
DANES
Ponedeljek, 13 oktober 2025
Športna nedelja

Športna nedelja: prvi točki za Jadran, Sovodnje OK

V elitni ligi je Juventina igrala neodločeno brez golov

Jan Grgič |
FJK |
12. okt. 2025 | 17:34
    Športna nedelja: prvi točki za Jadran, Sovodnje OK
    Jadranovci so na domačem parketu na Čarboli premagali Iseo (FOTODAMJ@N)
NOGOMET

ELITNA LIGA

Sanvitese – Juventina 0:0

Juventina: De Mattia, Loi, Cocetta, Grion, Samotti, L. Piscopo, Zucchiati, Bric, Liut, Hoti, Pagliaro. Trener: Visintin.

1. AMATERSKA LIGA

Sovodnje – Turriaco 3:0 (2:0)

Strelci: 5. Faidiga, 20. Visintin, 90. M. Juren

Sovodnje: Mingrone, Baldassi, Simčič, Mauri, Feri, A. Juren, Visintin, Faidiga (Cibini), Žižmond (Formisano), Predan, M. Juren (Papais). Trener: Veneziano.

2. AMATERSKA LIGA

Pro Romans – Zarja 1:1 (1:0)

Strelec: 83. Corrente

Zarja: Loschiavo, Pllana, Bertocchi, Berisha, Škabar, Serafini, Carbone, Spreafico, Abatanbelo, Corrente, Tawgui. Trener: Loris Cherin.

3. AMATERSKA LIGA

Vesna – Pro-Secco Primorje 0:2 (0:2)

Vesna: Škabar, Puric (Renar), Zuppa (Legiša), Čermelj, Frangini, Košuta, Stefanato (G. Jurincich), Marchesan, Franzot, Carro (Cuk), M. Rebula (Antonič). Trener: F. Jurincich.

Farra – Mladost 5:2

Mladost: Peric, Nanut (Elrashidy), M. Dreassi (Svetlič), Trevisan, T. Lakovič, Gerin, Ciaravolo (Labib), Komjanc, Njie, S. Lakovič, Vera. Trener: Mozetič.

Rdeč karton: Gerin.

Primorec – ISM Gradisca 0:1 (0:1)

Strelec: 47. Boh (ISM)

Primorec: Mirolo, Čufar, Stocca Kralj, Succi (Žerjal), Matassi (E. De Sio), Persico, Improta (Tomsich), Moscolin (Furlan), Savi, Ciffarelli (C. Pischianz), F. Pischianz. Trener: V. De Sio.

Rdeča kartona: F. Pischianz in T. Žerjal

KOŠARKA

MEDDEŽELNA B-LIGA

Jadran – Iseo 65:58 (25:17, 39:30, 60:44)

Jadran: Batich 5, Jakin 2, Vecchiet 3, Gobbato 15, Diminić 18, Persi 0, Milisavljevic 11, Gulič 2, Pregarc 0, Rolli 9, Demarchi nv, Sabadin nv. Trener: Matija Jogan.

ODBOJKA

MOŠKA D-LIGA

SloVolley Studio Vegliach – Prata 3:2 (25:23, 26:24, 22:25, 19:25, 17:15)

