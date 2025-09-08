Ponedeljek, 08 september 2025
Iskanje
Športna nedelja

Športna nedelja: točka za Juventino, Kras in Sesljan KO

V 1. krogu v elitni in promocijski ligi. V deželnem pokalu 3. AL je Primorje na prvem derbiju premagalo Vesno. Na tekmi Mladosti je padlo 9 golov

Jan Grgič |
FJK |
7. sep. 2025 | 20:21
    Športna nedelja: točka za Juventino, Kras in Sesljan KO
    V Križu je slavilo zmago proseško Primorje 1924 (TEDESCHI/FOTODAMJ@N)
Dark Theme

NOGOMET

ELITNA LIGA

Chions – Juventina 1:1 (0:0)

Strelca: 50. Crivaro (C), 70. Grion 11-m

Pro Fagagna – Kras Repen 1:0 (1:0)

Strelec: 35. Craviari

PROMOCIJSKA LIGA

Sistiana Sesljan – Tricesimo 0:2 (0:1)

Strelca: 28. Paoloni (T), 65. Kamagate (T)

POKAL 1. AMATERSKE LIGE

Ancona Lumignacco – Sovodnje 2:0 (1:0)

Strelca: 9. Caporale (AL), 70. Marddero (AL)

POKAL 3. AMATERSKE LIGE

Vesna – Primorje 1924 2:3 (0:0)

Strelci: 54. Balbi (P), 60. Balbi(P), 65. Di Gregorio (P), 75. Franzot (V), 92. Franzot (V)

Gradese – Mladost 8:1 (2:0)

Strelec za Mladost: Labib

Za branje in pisanje komentarjev je potrebna prijava

TAGS: