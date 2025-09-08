Športna nedelja: točka za Juventino, Kras in Sesljan KO

NOGOMET
ELITNA LIGA
Chions – Juventina 1:1 (0:0)
Strelca: 50. Crivaro (C), 70. Grion 11-m
Pro Fagagna – Kras Repen 1:0 (1:0)
Strelec: 35. Craviari
PROMOCIJSKA LIGA
Sistiana Sesljan – Tricesimo 0:2 (0:1)
Strelca: 28. Paoloni (T), 65. Kamagate (T)
POKAL 1. AMATERSKE LIGE
Ancona Lumignacco – Sovodnje 2:0 (1:0)
Strelca: 9. Caporale (AL), 70. Marddero (AL)
POKAL 3. AMATERSKE LIGE
Vesna – Primorje 1924 2:3 (0:0)
Strelci: 54. Balbi (P), 60. Balbi(P), 65. Di Gregorio (P), 75. Franzot (V), 92. Franzot (V)
Gradese – Mladost 8:1 (2:0)
Strelec za Mladost: Labib