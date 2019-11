Športna osebnost meseca oktobra: Ivan Peterlin

Simbolični naziv Športna osebnost meseca oktobra si je tokrat prislužil predsednik Združenja slovenskih športnih društev v Italiji Ivan Peterlin, ki je sredi oktobra prejel plaketo Olimpijskega komiteja Slovenije - Zveze športnih zvez, po predlogu Komisije za zamejski šport.

V utemeljitvi nagrade so poudarili Peterlinovo polivalentnost, športu je zapisan z dušo in telesom, »vendar ne v smislu gole tekmovalnosti, ampak športu, pojmovanemu predvsem kot sredstvu, ki pripomore k ohranjanju slovenske besede na mešanem italijansko – slovenskem ozemlju, kakršno je zamejstvo,« so zapisali v utemeljitvi nagrade, poudarili so še njegovo več kot štiridesetletno vpetost v športno delovanje ZSŠDI, ob prevzemu predsedniškega mesta pa je športni krovni zvezi dal nov zagon. »Brez prispevka Ivana Peterlina bi bil slovenski zamejski šport nedvomno manj uspešen,« se zaključuje utemeljitev nagrade.

S predsednikom Peterlinom smo se pogovorili o tem, kdaj se je začel ukvarjati s športom in kako je vzljubil trenerski poklic.

»Na športnih igrah, seveda,« razlaga danes 68-letnik, ki si je na 12. izvedbi Iger leta 1971 prilastil tudi naslov najboljšega športnika. Leto prej se je že uveljavil med najboljšimi, skupno je bil drugi, zmagal pa je v badmintonu (v finalu proti Vojku Miotu), slavil je z odbojkarsko ekipo Poleta, najboljši je bil tudi v atletskem mladinskem troboju. Na nastope se je openska mladina pripravljala na velikem travniku v ul. Hermada, odbojko pa so vadili na odprtem igrišču v Prosvetnem domu.