Športna priloga: danes v časopisu

V današnji letošnji peti Športni prilogi prihajajo, kot se za december spodobi, počasi v ospredje zimski športi. Pisali smo o prvi zmagi smučarke Devina Caterine Sinigoi ter o prvencu smučarskega skakalca Anžeta Laniška v svetovnem pokalu. Stran o domači odbojki smo tokrat posvetili obračunu, ki ni pozitiven. Odbojkarji in odbojkarice v deželnih ligah so konec tedna mirovali. V deželnih nogometnih prvenstvih so v elitni ligi odigrali zadnji krog. Pogovorili smo se z branilcem San Luigija Samuelom Ferlugo, dijakom tržaškega družboslovnega liceja Slomšek, ki se je letos mudil na šolski izmenjavi v Urugvaju. Na košarkarski strani pa boste lahko prebrali intervju s pomočnik trenerja Jadrana Juretom Krečičem. Na zadnji strani pa je daljši pogovor s podjetnico z Vrha Saro Devetak.