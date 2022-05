Športna priloga: danes v časopisu

Danes boste lahko še zadnjič v letošnji sezoni listali Športno prilogo Primorskega dnevnika. Sezona v večini ekipnih športov se je namreč končala. Športno prilogo boste tako spet listali in brali jeseni. V današnji izdaji so si naslovnico prislužili nogometaši Juventine, ki so napredovali v elitno ligo. Pogovorili smo se s predsednikom ŠD Polet Samom Kokorovec, saj se je v nedeljo uspešno končala letošnja izvedba Trofeje Sedmak-Bressan, ki postaja iz leta v leto vse bolj kakovostna in ... »za organizatorje naporna«. Na odbojkarski strani bo daljši intervju z Lorisom Maniajem. Na zadnji strani pa smo se pogovorili s fizioterapevtom Triestine Emilom Bukavcem.