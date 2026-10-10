Športna sobota: krstni nastop Krasovih namiznotenisačev v A2-ligi

NAMIZNI TENIS
MOŠKA A2-LIGA
14.30 v Zgoniku: Kras Bellariva ZKB – Prato
MOŠKA B2-LIGA
16.00 v Trevisu: Treviso – Kras ZKB
MOŠKA C2-LIGA
15.00 v Guminu: Gemona A – Kras
NOGOMET
PROMOCIJSKA LIGA
15.30 v San Giovanniju al Natisone: Centro Sedia Natisone – Sistiana Sesljan
2. AMATERSKA LIGA
16.00 v Turjaku: Turriaco – Zarja
KOŠARKA
DEŽELNA DIVIZIJA 1
19.30 v Gradišču: Gradisca – Kontovel
ODBOJKA
DEŽELNI POKAL
17.30 v Cordenonsu: Futura – SloVolley ZKB
20.00 v Sovodnjah: Soča ZKB Lokanda Devetak – SloVolley