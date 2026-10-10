VREME
DANES
Sobota, 10 oktober 2026
Iskanje
Športna sobota

Športna sobota: krstni nastop Krasovih namiznotenisačev v A2-ligi

Danes na igrišču tudi nogometaši Sistiane Sesljana in Zarje, košarkarji Kontovela ter moške odbojkarske ekipe

Spletno uredništvo |
FJK |
10. okt. 2026 | 11:22
    Športna sobota: krstni nastop Krasovih namiznotenisačev v A2-ligi
    Krasov namiznoteniški igralec Erik Paulina bo debitiral v A2-ligi (FOTODAMJ@N)
Dark Theme

NAMIZNI TENIS

MOŠKA A2-LIGA

14.30 v Zgoniku: Kras Bellariva ZKB – Prato

MOŠKA B2-LIGA

16.00 v Trevisu: Treviso – Kras ZKB

MOŠKA C2-LIGA

15.00 v Guminu: Gemona A – Kras

NOGOMET

PROMOCIJSKA LIGA

15.30 v San Giovanniju al Natisone: Centro Sedia Natisone – Sistiana Sesljan

2. AMATERSKA LIGA

16.00 v Turjaku: Turriaco – Zarja

KOŠARKA

DEŽELNA DIVIZIJA 1

19.30 v Gradišču: Gradisca – Kontovel

ODBOJKA

DEŽELNI POKAL

17.30 v Cordenonsu: Futura – SloVolley ZKB

20.00 v Sovodnjah: Soča ZKB Lokanda Devetak – SloVolley

Za branje in pisanje komentarjev je potrebna prijava

TAGS: