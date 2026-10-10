Bor Radenska je bil proti favoritom za napredovanje brez možnosti

C-LIGA

Bor Radenska – Vallenoncello 66:84 (10:25, 27:48, 46:70)

Bor: Lo Duca 12 (2:2, 5:10, -), Maiola 12 (1:2, 1:4, 3:6), Fr. Savoia 4 (2:2, 1:1, 0:1), Gasparoni 0 (-, 0:1, -), Morgut 0 (-, 0:2, -), D'Igliol 2 (0:2, 1:1, -), Jakin 8 (2:4, 3:7, 0:2), Comar 2 (-, 1:2, 0:1), Končar 10 (-, 5:7, 0:1), Lettieri 4 (2:3, 1:4, -), Pauletto 12 (2:2, 5:9, 0:3, Fi. Savoia nv. Trener: Krčalić.

Tudi po tretjem krogu C-lige ostaja Bor Radenska še brez zmage. Svetoivanska ekipa je morala tokrat na domačem igrišču priznati premoč Vallenoncellu, ki velja za glavnega favorita za napredovanje v meddeželn B-ligo. Končni izid je bil 66:84 v korist zelo kakovostnega moštva s Pordenonskega.

Kot kažejo delni izidi posameznih četrtin, je bila tekma od samega začetka popolnoma enosmerna. Borovi košarkarji so sicer zaigrali požrtvovalno, proti tako močnemu nasprotniku pa niso imeli nobene možnosti. Vallenoncello je zelo učinkovito metal z razdalje in kaznoval vsakršno napako Bora. Varovanci trenerja Saše Krčalića bodo morali počakati na svoje priložnosti in proti enakovrednim tekmecem iztržiti čim več, če bodo želeli doseči obstanek v ligi.

DEŽELNA DIVIZIJA 1

Dom – Libertas Gonars 66:57 (16:24, 38:42, 47:65)

Dom: Salvi 2 (0:2, 1:1, -), D. Abrami 2 (-, 1:6, 0:1), M. Zavadlav 0 (-, -, 0:3), Tarantini 0 (-, 0:1, -), G. Zavadlav 5 (1:2, 2:4, 0:2), Devetak 1 (1:2, -, -), Spolaore 22 (4:8, 9:14, 0:7), Bressn 21 (4:6, 7:10, 1:2), Calzavara 0 (-, -, -), Verbicaro 0 (-, 0:1, -), Fornasari 6 (-, 0:2, 2:4), Rossmann 7 (1:1, 3:5, 0:2). Trener: Bonetti.

Domovi košarkarji so v deželni diviziji 1 utrpeli drugi zaporedni domači poraz. Potem ko so v uvodnem krogu klonili proti miljskemu Interclubu, so tokrat v telovadnici Kulturnega doma klonili proti Libertasu iz Gonarsa, ki je bil boljši z izidom 66:75.

Tekma je bila izenačena le v prvem polčasu, po katerem so domači košarkarji zaostajali le za 4 točke (38:42). V tretji četrtini pa so Bonettijevi varovanci popolnoma obnemeli (zadeli so le 9 točk), tako do so si gostje priigrali odločilno prednost. Gonars je povedel tudi za 20 točk, Dom pa tudi s consko obrambo ni uspel spremeniti poteka tekme. V zadnji četrtini so Abrami in soigralci nekoliko zmanjšali razliko, nikoli pa niso ogrozili prednosti gostujoče peterke. Med posamezniki sta tokrat nekaj več pokazala le Spolaore (22 točk) in Bressan 21.