Za Kras bo A2-liga težka preizkušnja

Namiznoteniški igralci Krasa Bellariva ZKB odpirajo jutri novo pomembno poglavje v zgodovini zgoniškega športnega krožka Kras. Erik Paulina Brin Vovk Petrovski in Tomas Sanchi pod taktirko trenerja Saše Lasana bodo začeli sezono v zahtevnem prvenstvu v italijanski moški državni A2-ligi. Kras Bellariva ZKB bo sezono izjemoma odprl jutri ob 15. uri, ko bo v domači zgoniški športni dvorani gostil Prato, ki ima precej solidno ekipo. Zgoniški namiznoteniški igralci bodo drugače igrali domače tekme na dan nedelje.

»Tokrat smo anticipirali, ker bo Brin Vovk Petrovski v nedeljo v Ljubljani začel z nastopi z državno reprezentanco Slovenije na evropskem članskem prvenstvu, na kar smo zelo ponosni,« je dejala duša namiznoteniškega odseka pri ŠK Kras Sonja Mili, ki je še dodala: »V A2-ligi bomo nastopili kot čisti novinci, a prepričana sem, da imamo dobro ekipo in obstanek je dosegljiv cilj. Nekaj ekip je res dobrih, a to bomo videli sproti.«

Prvi del sezone bo Kras končal 20. decembra z gostovanjem v Vicenzi. Drugi del se bo začel 17. januarja in končal 18. aprila. V skupini A so poleg Krasa še naslednje ekipe: Silver Lining, Vittoria Milano Sport, Vicenza, Vita Giori, Prato, Verzuolo in Bagnolese.

V A2-ligi čakajo krasovce daljša gostovanja. Će v drugem krogu, 18. oktobra, čaka Lasanove varovance gostovanje pri Fermu v Markah.