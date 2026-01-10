Športna sobota: odbojka in košarkarji Bora

ODBOJKA
ŽENSKA C-LIGA
18.30 pri Briščikih: Zalet ZKB – Rojalkennedy
MOŠKA C-LIGA
17.30 v Trstu, telovadnica Vascotto: Triestina Volley – SloVolley ZKB
ŽENSKA D-LIGA
17.30 v Repnu: Zalet – Farravolo
19.30 v Sovodnjah: Soča Lokanda Devetak ZKB – Latisana
MOŠKA D-LIGA
20.30 v Travesiu: Travesio – SloVolley Studio Vegliach
1. ŽENSKA DIVIZIJA
20.30 v Trstu, Vascotto: Triestina – Sokol Zalet Bar G
21.00 v Trstu, šola Morpurgo: Coselli – Zalet
KOŠARKA
C-LIGA
20.30 v Trstu, Stadion 1. maj: Bor Radenska – Caorle