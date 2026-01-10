VREME
DANES
Sobota, 10 januar 2026
Športna sobota

Športna sobota: odbojka in košarkarji Bora

Borovci bodo po sinočnji tekmi spet igrali na domačem parketu pri Svetem Ivanu v Trstu

10. jan. 2026 | 11:55
    Športna sobota: odbojka in košarkarji Bora
    SloVolley ZKB bo danes igral v telovadnici Vascotto v Ulici Giulia v Trstu (FOTODAMJ@N)
ODBOJKA

ŽENSKA C-LIGA

18.30 pri Briščikih: Zalet ZKB – Rojalkennedy

MOŠKA C-LIGA

17.30 v Trstu, telovadnica Vascotto: Triestina Volley – SloVolley ZKB

ŽENSKA D-LIGA

17.30 v Repnu: Zalet – Farravolo

19.30 v Sovodnjah: Soča Lokanda Devetak ZKB – Latisana

MOŠKA D-LIGA

20.30 v Travesiu: Travesio – SloVolley Studio Vegliach

1. ŽENSKA DIVIZIJA

20.30 v Trstu, Vascotto: Triestina – Sokol Zalet Bar G

21.00 v Trstu, šola Morpurgo: Coselli – Zalet

KOŠARKA

C-LIGA

20.30 v Trstu, Stadion 1. maj: Bor Radenska – Caorle

