Športna sobota: odbojkarice Zaleta ZKB v C-ligi na domačem parketu

ODBOJKA
ŽENSKA C-LIGA
20.30 pri Briščikih: Zalet ZKB – Sacile
MOŠKA C-LIGA
20.30 v Marianu: Mariano – SloVolley ZKB
ŽENSKA D-LIGA
17.30 v Repnu: Zalet – Chions Fiume Volley
19.30 v Sovodnjah: Soča Lokanda Devetak ZKB – Volley Club TS
MOŠKA D-LIGA
17.30 v Marianu: Mariano – SloVolley Studio Vegliach
1. ŽENSKA DIVIZIJA
20.30 v Nabrežini: Sokol Zalet Bar G – Fincantieri
KOŠARKA
C-LIGA
19.00 v Pordenonu: Vallenoncello – Bor Radenska
DEŽELNA DIVIZIJA 1
18.00 pri Briščikih, Rouna: Kontovel – Bisiaca
DEŽELNA DIVIZIJA 2
20.00 v Dolini: Breg SV Impianti – Cus Trieste