Sobota, 29 november 2025
Športna sobota

Športna sobota: odbojkarice Zaleta ZKB v C-ligi na domačem parketu

Na Rouni pri Briščikih bodo pred tem nastopili košarkarji Kontovela, Bor Radenska pa bo gostoval v Pordenonu

Spletno uredništvo |
FJK |
29. nov. 2025 | 11:33
    Športna sobota: odbojkarice Zaleta ZKB v C-ligi na domačem parketu
    Kontovel si v deželni diviziji 1 deli vrh lestvice z Ronchijem (FOTODAMJ@N)
ODBOJKA

ŽENSKA C-LIGA

20.30 pri Briščikih: Zalet ZKB – Sacile

MOŠKA C-LIGA

20.30 v Marianu: Mariano – SloVolley ZKB

ŽENSKA D-LIGA

17.30 v Repnu: Zalet – Chions Fiume Volley

19.30 v Sovodnjah: Soča Lokanda Devetak ZKB – Volley Club TS

MOŠKA D-LIGA

17.30 v Marianu: Mariano – SloVolley Studio Vegliach

1. ŽENSKA DIVIZIJA

20.30 v Nabrežini: Sokol Zalet Bar G – Fincantieri

KOŠARKA

C-LIGA

19.00 v Pordenonu: Vallenoncello – Bor Radenska

DEŽELNA DIVIZIJA 1

18.00 pri Briščikih, Rouna: Kontovel – Bisiaca

DEŽELNA DIVIZIJA 2

20.00 v Dolini: Breg SV Impianti – Cus Trieste

