Športna sobota

Športna sobota: Sesljan in Sovodnje v gosteh, v Sovodnjah turnir Soče

Odbojkarski B-ligaš Soča SloVolley se bo danes na turnirju Lilt pomeril z Brezovico in Trevisom. Namiznoteniški igralci Krasa v B1-ligi v Milanu

Spletno uredništvo |
FJK |
4. okt. 2025 | 11:30
    Nogometaši Sistiane Sesljana na treningu v Vižovljah (Fotodamj@n)
NOGOMET

PROMOCIJSKA LIGA

16.00 v Casarsi: Casarsa – Sistiana Sesljan

1. AMATERSKA LIGA

16.30 v Gradišču, SanValeriano: La Fortezza Gradisca – Sovodnje

ODBOJKA

DEŽELNI POKAL MOŠKI

20.00 v Gorici, center Špacapan: SloVolley ZKB – Mariano

20.00 v Repnu: SloVolley Studio Vegliach – Mariano

TURNIR LILT SENIOR

15.30 v Sovodnjah: Soča SloVolley – Brezovica; sledi Volley Treviso – poraženec s prve tekme; sledi Volley Treviso – zmagovalec s prve tekme

NAMIZNI TENIS

MOŠKA B1-LIGA

15.30 v Milanu: AON Milano – Kras Bellariva

MOŠKA C2-LIGA

16.00 v Zgoniku: Kras – Trieste Sistiana B

