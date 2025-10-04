Športna sobota: Sesljan in Sovodnje v gosteh, v Sovodnjah turnir Soče

NOGOMET
PROMOCIJSKA LIGA
16.00 v Casarsi: Casarsa – Sistiana Sesljan
1. AMATERSKA LIGA
16.30 v Gradišču, SanValeriano: La Fortezza Gradisca – Sovodnje
ODBOJKA
DEŽELNI POKAL MOŠKI
20.00 v Gorici, center Špacapan: SloVolley ZKB – Mariano
20.00 v Repnu: SloVolley Studio Vegliach – Mariano
TURNIR LILT SENIOR
15.30 v Sovodnjah: Soča SloVolley – Brezovica; sledi Volley Treviso – poraženec s prve tekme; sledi Volley Treviso – zmagovalec s prve tekme
NAMIZNI TENIS
MOŠKA B1-LIGA
15.30 v Milanu: AON Milano – Kras Bellariva
MOŠKA C2-LIGA
16.00 v Zgoniku: Kras – Trieste Sistiana B