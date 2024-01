Športna sobota: v Repnu kar tri tekme

V Repnu najprej nogometaši Krasa (ob 14.30), nato odbojkarji Sloge Tabor (17.30) in še derbi moške C-lige (20.00). V Nabrežini derbi košarkarjev Sokola in Brega (18.00), v Sovodnjah derbi 1. ženske divizijemed Sočo in Zaletom (19.30)