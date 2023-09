Športni kampi na 360 stopinj

Skoraj polovica včlanjenih društev v ZSŠDI je v poletnih mesecih vse do začetka novega šolskega leta ponujala poletne dejavnosti. Ponudbe je bilo torej od sredine junija pa vse do 8. septembra za vse okuse, pravi mali labirint za starše, ki so izbirali med poldnevnimi in celodnevnimi kampi.

Z organizatorji nekaterih športnih kampov s Tržaškega in Goricškga smo se pogovorili o pravilni izbiri terminov, in tudi o tem, komu je športni kamp namenjen. Ali obstaja pravi recept za uspešno izvedbo kampa? Pogovorili smo se tudi o tem, ali mora program vključevati tudi druge dejavnosti in zakaj. So poletni športni kampi nenazadnje namenjeni novačenju novih sil ali zgolj varstvu?