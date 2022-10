Športni uspehi za vse večjo samozavest

Dark Theme

Mladi goriški športnik Saša Narduzzi je pred kratkim zaključil poletno sezono v triatlonu, duatlonu in akvatlonu. Prvi je kombinacija treh športnih disciplin: plavanja, kolesarjenja in teka. Drugi kolesarjenja in teka. Tretji pa plavanja in teka.

Saša Narduzzi na zmagovalnem odru v Gorici (OSEBNI ARHIV)

Za enajstletnega fanta je šport zelo pomemben dejavnik. S športno dejavnostjo razvija osebne in socialne veščine, ki so za otroke s posebnimi potrebami v veliko pomoč v vsakdanjem življenju. S športom je Saša napredoval v vseh pogledih. Letošnjo sezono je začel z duatlonom v Parmi in nadaljeval s triatlonom v Gorici, kjer je nastopil kot član domačega kluba Go Tri Team. V Gorici je Saša, ki letos obiskuje 1. razred nižje srednje šole Ivana Trinka v Gorici, osvojil Pokal Panathlon.

Saša v tekaškem elementu (OSEBNI ARHIV)