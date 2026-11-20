Danes se bo v Trstu začelo pomembno tekmovanje v odbojki sede. Trst bo prvič v zgodovini gostil bronasto ligo narodov za moške, v kateri se bodo pomerile štiri reprezentance. Najboljša bo napredovala v srebrno ligo. V Trstu bodo tekmovale reprezentance Italije, Slovenije, Estonije in Kosova. Ekipe bodo najprej igrale vsaka proti vsaki, v nedeljo pa bosta nato na sporedu še tekmi za tretje in prvo mesto, vstop je prost. Vse tekme se bodo odvijale v telovadnici Trieste Campus v Ulici Locchi, kjer so včeraj tudi predstavili bogato tridnevno dogajanje.

Poleg samih tekem bo namreč še vrsta spremljevalnih dogodkov. Organizatorji so priredili tudi mednarodni tečaj za razvrščanje igralcev (igralce, ki se ukvarjajo s sedečo odbojko, morajo namreč razvrstiti glede na njihovo stopnjo invalidnosti), mednarodni tečaj za trenerje in državni tečaj za sodnike, obenem pa bo v teh dneh potekal tudi sestanek deželnih tehničnih strokovnjakov, je pojasnil odgovorni za sedečo odbojko pri državni zvezi Fipav Emanuele Romano, ki meni, da bodo ob tem tekmovanju prvič organizirali toliko spremljevalnih dogodkov.

Tekmovanje v Trstu je z zadovoljstvom pozdravil izvršni direktor Trieste Campus Andrea Razzi. Tržaška občinska odbornica za šport Elisa Lodi se je organizatorjem zahvalila za to, da so to tekmovanje pripeljali v Trst in spomnila, da ima po zaslugi kluba Samer Sporting Club zdaj tudi Trst svojo ekipo odbojke sede. Predsednik deželne odbojkarske zveze Fipav Alessandro Michelli se je zahvalil svojim sodelavcem, ki imajo zasluge za to, da Trst znova gosti pomembno odbojkarsko tekmovanje, potem ko je pred kratkim gostil tudi dva superpokala in pokal v odbojki, saj jim zveze zaupajo. Odgovorna za komuniciranje pri evropski zvezi Paravolley Isabelle Collot pa je na novinarski konferenci izpostavila, da je odbojka sede več kot le inkluziven šport, saj se ga lahko igra tako z invalidnostjo kot brez nje, za vse pa vsekakor veljajo ista pravila.

Na tiskovni konferenci je bil prisoten tudi selektor italijanske reprezentance Marcello Marchesi, ki je prepričan, da je njegova reprezentanca zrasla. V lanski sezoni je Italija izpadla iz srebrne lige v bronasto, letos poleti pa je na evropskem prvenstvu B osvojila drugo mesto in se tako znova uvrstila na evropsko prvenstvo A. V dresu Italije bo zaigral tudi Tržačan Enrico Ambrosetti.