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AŠD Julijce

Športno društvo Julijce organiziralo tridnevni kamp

Udeležilo se ga je 27 mladih športnikov

Spletno uredništvo |
Trbiž |
2. sep. 2026 | 11:03
    Športno društvo Julijce organiziralo tridnevni kamp
    Skupinska fotografija z izleta (ZSŠDI)
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Novoustanovljeno športno društvo Julijce v Kanalski dolini je že začelo z delovanjem. V sodelovanju z Združenjem slovenskih športnih društev v Italiji in regijsko pisarno Olimpijskega komiteja Slovenije v Trstu je organiziralo tridnevni športni kamp, ki se ga je udeležilo 27 mladih domačih in tržaških športnikov. Kampa so se udeležili srednješolci, enajst jih je bilo iz Kanalske doline, štirje so bili namiznotenisači zgoniškega Krasa, 12 pa je bilo košarkarjev športne šole Polet Kontovel. V ospredju športnih treningov so bili tako predvsem namizni tenis ter košarka, pa tudi športno plezanje.

Mladi športniki so že v petek zjutraj trenirali namizni tenis, popoldne pa so imeli izlet k Belopeškim jezerom, kjer jim je naravoslovni vodič predstavil naravne lepote okolice.

V soboto dopoldne so trenirali namizni tenis pod vodstvom Sonje Milič in košarko pod vodstvom Andreja Vremca, popoldne pa so se preizkusili v športnem plezanju.

Več v današnjem (sredinem) Primorskem dnevniku.

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