Vikend v znamenju rok in metal glasbe

V borovem gozdiču v Praprotu bo od petka do nedelje domoval 7. Rock Camp Festival, tridnevni glasbeni dogodek z mednarodnimi bendi, pijačo in žarom ter možnostjo prostega kampiranja. Uradno so ga predstavili včeraj. V treh dneh bo na oder stopilo 24 glasbenih skupin iz Italije, Hrvaške, Avstrije in Švice. Napovedujejo čisto energijo, težke riffe in glasbo, ki bo pospešila srčni utrip. Veliko bo novih skupin in torej svežih izvajalcev. Kioski bodo odprti v petek od 17.30, nato od 11. ure.

Če naj omenimo le nekatere goste, ki bodo zasedli oder, si velja zabeležiti, da bodo v petek to hrvaška skupina Jelusick (heavy metal), švicarski Comaniac in avstrijski Savanah, v soboto skupini Hell in the Club iz Piemonta (heavy metal) ter Deathless Legacy iz Toskane (horror metal), v nedeljo še tržaški Uncle Zepp (Led Zeppelin tribute). Opozoriti velja na poseben dobrodelni dogodek, ki bo v sklopu festivala potekal v soboto - Donne in un mondo libero – Women: Rockin’ in a Free World, ki bo združil glasbo, strokovna predavanja, delavnice samoobrambe in ozaveščanje o nasilju nad ženskami. Pobudo pripravlja tržaško društvo Rock Out X Project.

Dopoldne bo mogoče prisluhniti predstavnikom policije, strokovnjakom tržaškega centra za pomoč žrtvam nasilja Goap (temu so prireditelji včeraj izročili donacijo v višini tisoč evrov) ter inštruktorjem samoobrambe. Govorili bodo o prepoznavanju opozorilnih znakov nasilnih odnosov, o iskanju pomoči in o tem, kako ukrepati, preden se nasilje stopnjuje. Predvidene so tudi praktične delavnice samoobrambe in predstavitev pravilne uporabe poprovega spreja. V soboto bo nato nastopilo sedem skupin z ženskimi vokali The Nyx, Demetra’s Scars, Cavana, Tales in Colour, Final Stage, Hell in the Club in Deathless Legacy. Glasba bo tako poudarila isto sporočilo – ženskam dati prostor, glas in samozavest. Več informacij na rockcamp.it in info@rockcamp.it.