Vročina bo prehodno spet pritisnila, Arso objavil rumeno opozorilo

Nad Sredozemljem se bo spet okrepil subtropski greben, ki bo zlasti v petek in soboto občutneje segel do naših krajev. Od jugozahoda bo pritekal za ta čas zelo topel zrak.

Arso je za petek in soboto za jugozahodno, jugovzhodno in osrednjo Slovenijo objavil rumeno opozorilo, v petek tudi za severovzhod. Z njim v popoldanskih urah opozarja pred visokimi temperaturami.

Danes in jutri ter v soboto je za severozahod in severovzhod Slovenije objavil rumeno opozorilo zaradi neviht.

V nedeljo bo vsa Slovenija v zeleni barvi, torej za zdaj ni vremenskih opozoril.

Vse te dni bo sicer prevladovalo sončno in za ta čas vroče poletno vreme. Več nestanovitnosti bo, kot omenjeno, v gorah.