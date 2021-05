Srbi boljši od Slovencev

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je izgubila svojo zgodovinsko, prvo tekmo lige narodov. V Riminiju, kjer bo 16 reprezentanc odigralo vse tekme lige, jo je v ponovitvi finala z zadnjega evropskega prvenstva s 3:1 (-22, 18, 34, 18) premagala Srbija. Tako kot predlani v Parizu, so Slovenci dobili prvi niz, na naslednjih treh so bili boljši tekmeci. Bržčas je bil odločilen maratonski tretji niz, v katerem so imeli svoje priložnosti tudi Slovenci, a ga na koncu izgubili s 34:36.

V srbski vrsti, ki tako kot slovenska ni pokazala svoje najboljše odbojke, kar pa je za ta čas povsem razumljivo, je bil nezaustavljiv Dražen Luburić, dosegel je 29 točk, Uroš Kovačević jih je dodal 22, pri Sloveniji sta jih 14 vknjižila Tine Urnaut in Tonček Štern.

Drugo tekmo lige bodo izbranci Alberta Giulianija odigrali že jutri, ko se bodo merili z gostitelji, Italijani.