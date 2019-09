Srbija se bo kmalu izpela, Italija in Turčija pa šele prihajata

Po finalu evropskega prvenstva v Ankari so na prestol drugič zapored stopile srbske odbojkarice, ki so s 3:2 premagale Turčijo. Na tekmi za tretje mesto pa je Italija brez težav premagala Poljsko s 3:0. Odbojkarski strokovnjak Zoran Jerončič, tudi letos pri Coselliju v Trstu, nad rezultati ni bil presenečen.

»Nič novega. Zmaga je povsem pričakovana, lestvica pa povsem realna. Vnovična zmaga na evropskem prvenstvu pa je najbrž eden zadnjih uspehov te generacije srbskih odbojkaric. Morda jih čaka še kaka lovorika, višek pa bo nastop na olimpijskih igrah v Tokiu.«

Tako v ženski kot moški konkurenci so srbski odbojkarji na vrhuncu. Zakaj so tako dobri?

Ta generacija in tudi prejšnje so bile željne napredovanja, uspehov. Stremele so k temu, da bi šle v svet, da bi tako tudi lahko pomagale družinam. Že od Grbiča naprej so mladi odhajali v tujino, večinoma v Italijo. In prav tam so se izšolali. Ko so se iz velikih klubov vračali domov v reprezentanco, je bilo zato lažje osvajati lovorike. Obenem pa imajo Srbi vrojeno željo po zmagi, kar jim pomaga v ključnih trenutkih. To pa seveda ni na prodaj, ne moraš se tega naučiti, to imaš v krvi.

Tako razširjeno prvenstvo pa je med drugim tudi omogočilo, da se je celinskega tekmovanja drugič udeležila tudi Slovenija. Uvrstitev v osmino finala je bila za slovenske odbojkarice nedvomno odličen rezultat, se strinjate?

Seveda. Zavedati se moramo, da je odbojka množičen in kvaliteten šport, težko je uspeti v Sloveniji in nasploh v Evropi. Ekipa je še mlada, zato lahko še napreduje, četudi ne verjamem, da se bo lahko kdaj prebila zelo visoko.