Srebrna kolajna in uvrstitev tik pod oder za zmagovalce

Naveza sesljanske Pietas Julia in TPK Sirena Irene Calici in Petra Gregori se je na državnem mladinskem prvenstvu dvosedov v razredu 420 prebila na oder za zmagovalce. Med under 19 je pristala na absolutnem drugem mestu in se okitila s srebrno kolajno. Med dekleti sta bili tržaški jadralki najboljši. Za jadralki, ki pri sesljanskem klubu trenirata pod vodstvom slovenskega trenerja Marka Morgana, je to že drugi uspeh v letošnji sezoni. Julija sta bili srebrni med jadralkami na svetovnem prvenstvu 420, konec tedna pa sta se uveljavili tudi v Italiji.

Zelo dobro sta se med U19 nastopila tudi Jan Pernarčič in Tinej Sterni, ki sta se znašla tudi v njim neravno ugodnih razmerah. Posadka JK Čupa in TPK Sirena se je med leto starejšimi uvrstila tik pod zmagovalni oder na 4. mesto (absolutno sta bila sedma). Revanšo bosta lovila naslednje leto.

Na državnem prvenstvu sta nastopili še mlajši Mija Skerlavaj in Caterina Sedmak, obe TPK Sirena, ki sta se prvič preizkusili na množični državni regati. Nastope sta zaključili na 45. mestu.