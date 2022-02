Srebrni slovenski orli

Slovenski smučarski skakalci Lovro Kos, Cene Prevc, Timi Zajc in Peter Prevc (934,4 točke), vodilni po prvi seriji, so današnjo zadnjo skakalno tekmo teh olimpijskih iger v Pekingu, moštveno preizkušnjo, končali na drugem mestu. Zmagali so Avstrijci (942,7), tretji so bili Nemci (922,9,) branilci naslova Norvežani (922,1) pa četrti. Slovenski skakalci so po srebru iz Calgaryja 1988 ter bronu iz Salt Lake Cityja 2002 osvojili tretjo moštveno kolajno na OI, skupno z zmago na tekmi mešanih ekip v Pekingu četrto za skoke, obenem pa sedmo za Slovenijo na teh igrah.

V Calgaryju so se srebrne kolajne še za Jugoslavijo veselili Matjaž Debelak, Miran Tepeš, Primož Ulaga in Matjaž Zupan, pred 20 leti v Salt Lake Cityju pa so bili bronasti Damjan Fras, Primož Peterka, Robert Kranjec in Peter Žonta.

Zbirko slovenskih kolajn z ekipnih tekem so z zmago na premierni tekmi mešanih ekip v zgodovini v Pekingu že oplemenitili Urša Bogataj, Nika Križnar, Peter Prevc in Timi Zajc, zdaj pa so še eno srebrno dodali skakalci.