Štandreško odbojkarico Evo Marsič motivira glasba

Iz priloge Šport plus v torkovem Primorskem dnevniku.

Eva Marsič (letnik 2010) obiskuje znanstveni licej Simona Gregorčiča v Gorici. Doma je iz Štandreža.

Sedanje društvo in matično društvo: Športno društvo Val Mavrica.

Vzdevek v ekipi ali kako te imenujejo prijatelji: Nimam ga, pravijo mi kar Eva.

Kateri je bil tvoj prvi šport? Si se ukvarjala tudi z drugimi športi? Moj prvi šport je bil cheerdance pri plesni skupini Dolls iz Nove Gorice, nato kotalkanje pri društvu Perla v Solkanu in nazadnje odbojka.

Si članica oziroma si dejavna pri kakem kulturnem društvu, pevskem zboru itd? Ja, sodelujem z vaškim društvom KD Oton Župančič, pri MePZ Oton Župančič in vokalni skupini Biseri z Vrha. Poleg tega sem tudi tabornica.

Tvoj vzornik ali vzornica v športu je: Monica de Gennaro.

Si bolj jutranji ali večerni tip? Večerni.

Kateri je tvoj glavni obrok? Kosilo.

Kaj pa najljubša jed? Suši.

Katero pesem si nazadnje poslušala? Sultans of Swing.

Brez katere aplikacije na telefonu si ne predstavljaš dneva? Demus.

Kateri šolski predmet ti gre najbolje? Slovenščina.

Kaj bi spremenila v šoli, če bi bila ravnateljica? Urnik.

Kaj bi rada postala, ko končaš šolo? Zdravnica.

Raje gledaš filme ali serije? Serije.

Kam bi šla na potovanje, če bi lahko šla kamorkoli? Na Bora Boro.

S kom pa bi šla? S prijateljicami.

Kaj te najbolj nasmeji? Glasba.

Katera je tvoja najljubša žival? Pes.

Najljubši kraj za druženje s prijatelji? Goriški grad.

Katero lastnost najbolj ceniš pri ljudeh? Simpatijo.

Kaj bi naredila, če bi imela en dan popolnoma prost? Šla bi po nakupih.

Brez katere stvari ne greš nikamor? Elastike za lase.

Katero knjigo ali film bi priporočila prijatelju? Film The Bodyguard z Whitney Houston.

Katero supermoč bi imela? Teleportacijo.

Najljubša barva? Modra.

Kaj bi vzela s sabo na zapuščeni otok? Psa, za družbo.

Kaj te najbolj motivira? Glasba.

Kaj te najhitreje spravi v dobro voljo? Prijatelji in poslušanje glasbe.

Kako bi sebe opisala v treh besedah? Živčna, nerodna, empatična.

Najljubši praznik in letni čas? Pust in zima.

Če bi lahko na kavo povabila eno zgodovinsko osebnost, kdo bi to bil/-a? Michael Jackson.

Katere časopise listaš/bereš? Primorski dnevnik.

Katera družbena omrežja uporabljaš (Instagram, Tik Tok, Facebook, X, YouTube ali druga)? WhatsApp, Instagram in Tik Tok.

Bi zdržala en teden brez pametnega telefona oziroma interneta? Ja; na taboru preživim vsako leto 10 dni brez naprav.

Koliko je pomembno okoljsko ozaveščanje: ni tako pomembno, pomembno, zelo pomembno? Zelo je pomembno, saj vpliva na prihodnost.