Štirideset let Shinkai cluba

Pred 40 leti so se začeli v Zgoniku ukvarjati s karatejem. Uspešna zgodba Shinkai Karate Cluba pa še vedno traja. Mejnik ob 40-letnici si seveda zasluži praznovanje, ki so ga priredili včeraj v Športno-kulturnem centru v Zgoniku.

Številno publiko, prijatelje društva in goste so karateisti uvodoma pozdravili s karateiskim pozdravom, ki ga je vodil Sergij Štoka. Sam je med ustanoviteljidruštva in tehnični vodja v klubu. Pojasnil je, da ko se je še pred ustanovitvijo društva začel ukvarjati s karatejem, ni pričakoval, da bodo doživeli takšno obletnico. »Upam, da bo čim več ljudi spoznalo, kaj je karate,« je še dejal Štoka.

Predsednica kluba Erica Košuta je izpostavila, da ne praznujejo le obletnice, ampak tudi pot in vrednote, ki so jih oblikovale v teh vseh teh letih. »Karate ni le šport, je disciplina in stil življenja,« je dejala.

Danes bodo v Zgoniku praznovali tudi tekmovalno. V zgoniški telovadnici bo namreč potekal tradicionalni, že 32. Pokal Zgonik.