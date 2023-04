Sto let, a jih ne kaže

»Veselje nam žari v očeh, radostno je srce, ko mlada Zarja zbira se in na igrišče gre. (...) V naša vrata včasih žoga prileti, krepko zabijemo pa gole tudi mi,« se glasijo verzi Karla Križmančiča »Melitnikov’ga« iz daljnega leta 1924, ko je bazovsko društvo ugasnilo šele prvo svečko. Letos pa jih je že sto. Od takrat se je marsikaj zgodilo. Od prisilne ukinitve delovanja zaradi fašističnega dekreta leta 1927 do ponovnega rojstva po osvoboditvi leta 1945, vključitve v nogometno in odbojkarsko zvezo leta 1966, novega igrišča leta 1970, ustanovitve lokostrelske sekcije, združitve z Gajo leta 1997 in ponovne razdružitve leta 2010. Še prej pa so v Bazovici prenovili, povečali in modernizirali športni center, ki je eden lepših v celotni deželi.

Pri Zarji so se odločili, da bodo stoletnico praznovali na veliko, ponosno in kvalitetno. Uvod v praznovanje, ki se bo zaključilo 3. septembra s slavnostno proslavo v bazovskem športnem centru, so predstavili na današnji dopoldanski novinarski konferenci, ki jo je vodil Evgen Ban. Predsednik društva Robert Kalc, ki je bil nekoč dober nogometaš in nato odbornik, se je spomnil vseh, ki so na katerikoli način pripomogli k uspehu in rasti Zarje. »Vsak je prispeval svoje in dodal kamenček v velik mozaik. Društvo še naprej raste, a ostaja trdno povezano s svojimi koreninami in z vasjo, čeprav je že zdavnaj preraslo vaške meje in se je uveljavilo na deželni ravni.

Uglasbili so himno

Pred samim začetkom novinarske konference so medijem predstavili himno Zarje, ki sicer ni nova in se je ohranila s pomočjo ustnega izročila, a ob priliki stoletnice so se v Bazovici odločili, da jo uglasbijo. Naslov himne je »So mislili, da zmagajo ...«. Nalogo so poverili glasbenemu studiu Panda & Friends. Režiser videospota je Damiano Tommasi, ki je snebal tudi trebensko »Trj’benko«.

Logotip izdelal Aleš Brce

Zarja ima tudi nove drese in predvsem nov logotip, ki ga je izdelal grafični oblikovalec Aleš Brce. Logotip je »minimalistično čvrst in je sestavljen iz treh elementov: sonce, ki vzhaja, društvene barve in skrita črka Z.

Tudi nova spletna stran

Včeraj dopoldne so v športne centru Zarje razkrili še druge novosti. Pod okriljem Studia Play in Ludovica Armenia so sestavili novo dvojezično spletno stran www.asdzarja.com, na kateri bo prostor za vse dejavnosti, ki se odvijajo v športnem centru: od nogometa, lokostrelstva, padla, borilnih veščin društva Tao, plezalne stene SPDT in še bi lahko naštevali. »Skušali smo poskrbeti za vse detajle. V prenovitev društvene strukture in modernizacijo smo vložili veliko truda in denarja,« je poudaril predsednik Kalc, ki se je obenem za pomoč zahvalil vsem pokroviteljem ter ZSŠDI-ju, Deželi FJK in Občini Trst. Ob jutranji novinarski konferenci so sinoči dogodke ob stoletnici predstavili še članom, vaščanom in popkroviteljem. Večer je ob degustaciji žvaceta in pršuta vodil Ilja Ota.

Sklop mednarodnih turnirjev

Na koncu so predstavili še številne mednarodne nogometne turnirje za vse starostne skupine, ki jih bo organizirala Zarja. Prvi, na katerem bodo igrale ekipe U14, bo že 13. maja. 20. maja bodo na vrsti U9, 27. maja U11, 3. in 4. junija bo turnir U13, ki so ga poimenovali Memorial Boris Primosi, v spomin na dolgoletnega nogometaša, trenerja in odbornika bazovskega društva. 10. in 11. junija bo turnir U15, na katerem bodo igrali Udinese, Sudtirol in Triestina. 11. junija bo tudi »fešta« z ansamblom Nebojsega. Turnirji se bodo končali 18. junija, ko bodo na vrsti še U16. Julija pa bo športni center gostil še obračun, na katerega čaka celotna Bazovica: tekma med Gurenci in Dulenci.