Super Kras, prva točka Mladosti

NOGOMET

PROMOCIJSKA LIGA

Kras Repen – Lavarian Mortean 2:0 (1:0)

Strelec: 10. in 55. Velikonja

Kras Repen: Bužan, Ferluga, Badžim, Rajčević, Dukić, Catera, Perhavec, Tuiach (Pagano), Paliaga, Kuraj, Velikonja (Pitacco). Trener: Kneževič.

Kras je na tekmi kroga v skupini B promocijske lige v Repnu dosegel pomembno zmago, ki rdeče-bele drži še naprej v boju za 1. mesto. Na domači zelenici so Kneževičevi nogometaši premagali prvouvrščeni Lavarian Mortean in se mu tako približali na samo točko zaostanka. Oba gola je zadel nekdanji slovenski reprezentant Etien Velikonja. Pri izidu 1:0 pa je najstrožjo kazen zgrešil Paliaga. Kras je tokrat igral brezhibno in zmaga bbi lahko bila še višja. »Tako bo treba zdaj igrati tudi prihodnji teden v Tržiču proti ekipi UFM, ki je trenutno v zelo dobri formi,« je po tekmi dejal predsednik Goran Kocman, ki je pohvalil celotno Kneževičevo moštvo.

1. AMATERSKA LIGA

Mladost – Opicina 1:1 (1:0)

Strelec: 30. Soban

Mladost: Piccotti, M. Dreassi, Juren (D. Dreassi, Argentin), D. Trevisan, Mauri, Novak, Terpin (Lakovič), Gerin (Vizintin), Marušič, Vera, Soban (C. Faidiga). Trener: Arrisicato.

Mladost je proti Opicini dosegla prvo letošnjo točko. Ekipa doberdobskega društva je po prvem polčasu vodila z golom Sobana. Gostje so v drugem delu izenačili in proti koncu srečanja je vratar Mladosti Piccotti ubranil enajstmetrovko.

2. AMATERSKA LIGA

Primorec – Primorje 2:1 (0:1)

Strelca: 65. Pazzaglini in 90. Sadik

Primorje: Milloch, Fraia, Rovina, Gaudenzi, Lago, Fatigati, D. Ndiaye, M. Ndiaye, Paoletti, Lo Nigro, Ciobanu.

V Trebčah je po prvem polčasu vodilo Primorje. V drugem delu pa so se prebudili nogometaši Primorca, ki so uprizorili preobrat ter obenem tudi zgrešili najstrožjo kazen.

Montebello Don Bosco – Zarja 3:3

Strelca: 52. M. Lakoseljac, 58. Fabris, 75. M. Lakoseljac

Bisiaca – Vesna 1:2 (1:1)

Strelec: 16. in 93. Kerpan