Svetovna kotalkarska elita se vrača na Opčine

Svetovna kotalkarska smetana se bo tudi letos zbrala na Opčinah. Na kotalkališču na Pikelcu bo od 9. do 18. maja potekala tretja izvedba tekmovanja AIS (Artistic International Series), organizator je opensko AŠD Polet. Polet bo največje svetovno kotalkarsko tekmovanje po svetovnem prvenstvu gostil že četrtič zapored. Na letošnji izvedbi AIS bo nastopilo skupno 486 tekmovalcev vseh starostnih skupin iz 28 držav, h katerim gre prišteti še 253 trenerjev in delegatov. Med nastopajočimi bodo tri Poletove kotalkarice zastopale italijansko reprezentanco, to so Mia Kokorovec ter Isabel in Hana Humar, medtem ko bo Stefan Tomsic branil barve Slovenije. Za slovensko izbrano vrsto bo na Opčinah tekmovala tudi goriška Slovenka Maja Corsi.

Prvi dan (petek, 9. maja) bo namenjen treningom, dan kasneje pa se bo začel tekmovalni spored z nastopi najmlajših starostnih skupin. V nedeljo, 11. maja, bo ob 18.45 na vrsti slavnostno odprtje, na katerem bodo poleg domačih kotalkarjev nastopili še številni ugledni gostje. Med temi gre izpostaviti članskega svetovnega prvaka iz leta 2024 Alessandra Liberatoreja, skupino Cheerdance Millenium, svetovno znano show skupino Division, skupino iz Fiumicella in domačo in-line kotalkarico Metko Kuk.

Vstop na slavnostno prireditev bo brezplačen, medtem ko cena vstopnic za vsak tekmovalni dan znaša 10 evrov. Organizatorji svetujejo rezervacijo vstopnic na spletni strani aistrieste.it, saj tribune openskega kotalkališča sprejmejo največ 400 gledalcev. Na omenjeni spletni strani so na voljo tudi podrobni urniki tekmovanja in rezultati, medtem ko bo celotno dogajanje v živo predvajal spletni kanal World Skate TV. Od ponedeljka, 12. maja, do nedelje, 18. maja, se bodo nato zvrstile tekme za starejše starostne skupine, od kadetov do članov.

Pri celotni organizaciji bo sodelovalo 82 Poletovih prostovoljcev, ki bodo nato teden kasneje pripomogli še k izpeljavi tekmovanja za Pokal Sedmak Bressan. Skupno bo torej opensko društvo v 14 tekmovalnih dneh gostilo več kot 700 tekmovalcev iz celega sveta.