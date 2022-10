Svizcu je ime Kugy

Tudi zimski evropski olimpijski festival mladine – Eyof ima odslej svojo maskoto. To je rjavi svizec, ki so ga včeraj predstavili na Velikem trgu v Trstu, kraju, kjer se bo z uradnim slavnostnim odpertjem 21. januarja 2023 odprlo veliko mladinsko tekmovanje v zimskih športih. Svizec, ki predstavlja gorski svet v naši deželi, bo nosil simbolno ime Kugy. Kot je povedal predsednik dežele Fjk Massimiliano Fedriga, ki je hotel kot prvi naznaniti javnosti ime maskote, se naziv navezuje na alpinista in pisatelja Juliusa Kugyija, očeta alpinizma v Julijskih Alpah. Z izbiro, kot je poudaril Fedriga, želi Eyof poudariti tudi večkulturnost teritorjia, na katerem bodo tekmovanja. Tak je bil namreč tudi večkulturni duh Kugyja.

Prvič bodo namreč Eyof organizirali na širšem območju, ne le v enem mestu. Gostitelj 16. izvedbe, ki se bo zaključila 28. januarja v Vidmu, je namreč dežela Fjk. In to ne samo njen gorski svet, kjer bo sicer glavnina dogajanja, a so organizatorji z Mauriziom Dunnhoferjem na čelu in podpredsednikom organizacijskega odbora Giorgiom Brandolinom, sicer predsednikom deželnega odbora Coni, želeli, da bi se vsi v deželi čutili soudeležene pri takem dogodku. In zato je v dogajanje vključen tudi Trst s svojim morjem. Tekmovanja bodo stekla na kar 12 prizoriščih. To so: Trbiž (alpsko in nordijsko smuč.), Na Žlebeh (deskanje, slopestyle in Big air), Potebba (drsanje in hitrostno drsanje), Videm (moški hokej), Forni Avoltri (biatlon), Plodn (tek na smučeh), Zoncolan (smuč. prostega sloga in skikros), Forni di Sopra (turno smučanje), Piancavallo (deskanje) in Claut (krling). Čezmejno noto dogodku pa bosta prispevala Špital ob Dravi, kjer bodo igrali ženski hokej, in Planica, tempelj smučarskih skokov. Skupno bo steklo kar 109 tekmovanj.

Kot prave male olimpijske igre bo tudi zimski Eyof imel svojo baklo, ta pa bo svojo pot začela v Rimu 4. novembra, pot pa zaključila v Trstu na dan odprtja. Bakla bo obiskala tudi San Marino, Milan in Cortino, ki bosta gostila zimsko olimpijado 2026, gostitelja Špital ob Dravi in Planico, nato pa bo nadaljevala svojo pot tudi v glavnih mestih Fjk vključno z Lignanom, kjer so leta 2005 gostili poletno različico olimpijskega festivala. V Trstu, na končni postaji, bo odprtje potekalo ob prisotnosti okrog 2300 udeležencev, med njimi pa bo skoraj 1300 športnikov in športnic med 14. in 18. letom, iz 47 evropskih držav, ki se bodo pomerili v 14 zimskih disciplinah.