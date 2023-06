ŠZ Gaja na državnem vrhu

Po državnem naslovu na srednje proge je orientacist ŠZ Gaja Goran Polojaz minuli konec tedna v svojo zbirko naslovov dodal še tistega na dolge proge. Že tretjega naslova na najdaljši tekmovalni razdalji - po letu 2021 in 2022 - se je veselil v Livignu, kjer je zlati kolajni med under 20 dodal še dva uspeha v isti starostni kategoriji. Na daljšem gostovanju je maturant smeri kemija, materiali in biotehnologije na zavodu Štefan začel tekmovalni vikend že z 2. mestom in srebrno kolajno na državnem prvenstvu v štafetah še s sotekmovalci iz padriško-gropajskega kluba Lejlo Cunja in Jacopom Massimilanom Stoecherjem, tridnevni program pa dopolnil še z zmago na peti preizkušnji italijanskega pokala na srednje proge. Polojaz je v bogatem tekmovalnem vikendu tako potrdil odlično formo in tudi tehnični napredek, kar ga postavlja na sam vrh v kategoriji under 20. To mu tudi odpira pot v izbrano vrsto, ki bo julija meseca nastopila na mladinskem svetovnem prvenstvu under 20 v Romuniji. Končna odločitev bo padla verjetno po zadnjih dveh tekmah prihodnji vikend, a je mesta med potniki skoraj gotov, če vemo, da je na štirih od šestih kriterijskih preizkušnjah kar štirikrat zmagal.

Več v današnjem (torkovem) Primorskem dnevniku