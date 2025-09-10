Tadej Pogačar bo nastopil tako na cestni dirki kot v kronometru

Kolesarska zveza Slovenije je včeraj objavila sestavo reprezentanc za nastop na svetovnem prvenstvu v Kigaliju v Ruandi, ki bo na sporedu med 21. in 28. septembrom. Tadej Pogačar bo nastopil tako v vožnji na čas kot na cestni dirki, v ekipi bo tudi drugi slovenski as Primož Roglič. Na članski dirki bo startala deveterica, saj bo Pogačar branil naslov svetovnega prvaka iz Züricha. Ob Pogačarju in Rogliču bodo to še Matej Mohorič, ki je izpustil lansko SP zaradi poškodbe, Domen Novak, Luka Mezgec, Gal Glivar, Matevž Govekar, Jaka Primožič in Matic Žumer. Na seznamu ni Jana Tratnika, ki se po poškodbi kolena še vrača v tekmovalni pogon in ni pripravljen na daljše in zahtevne preizkušnje.

Skupaj bo slovensko reprezentanco v Ruandi zastopalo 19 kolesarjev in kolesark. Članice bo zastopala le Urška Žigart, ki bo nastopila tako v vožnji na čas kot na cestni dirki. Med mlajšimi članicami Slovenija letos ne bo imela predstavnic, mlajše člane pa bo zastopala peterica na čelu z Jakobom Omrzelom. Ob njem bodo nastopili še Erazem Valjavec, Anže Ravbar, Jaka Marolt in Nejc Komac. V mladinskih konkurencah bodo Slovenijo zastopali trije mladinci in ena mladinka.

Vožnja na čas bo na sporedu 21. septembra, program cestnih dirk pa se začne 26. septembra z dirkama mladincev in mlajših članov. Dan kasneje bodo tekmovale mladinke in članice, prvenstvo pa se bo končalo z moško cestno dirko 28. septembra. Kot omenjeno bo v vožnji na čas (40,6 km) med člani visoko uvrstitev na zahtevni trasi lovil le Pogačar, ki bo prvi favorit za kasnejšo cestno dirko na zelo razgibani in 267,5 km dolgi trasi.