Tadej Pogačar ostaja najboljši na svetu

Tadej Pogačar je na posodobljeni lestvici Mednarodne kolesarske zveze Uci še naprej prvi kolesar sveta. Ta položaj nepretrgoma zaseda vse od 28. septembra 2021 oziroma 106 tednov. Slovenija je na lestvici držav po novem šesta in je zunaj mest, ki na olimpijskih igrah prihodnje leto prinašajo polno kvoto tekmovalcev.

Pogačar ima po drugem mestu na Touru zdaj na vrhu lestvice Ucija 7372,86 točke, najbližji zasledovalec je Belgijec Remco Evenepoel s 5540,21 točke. Tudi tretji je Belgijec, in sicer Wout Van Aert s 4887 točkami. Kljub zmagi na dirki po Franciji je na četrtem mestu ostal Jonas Vingegaard, ki je zbral 4677,57 točke.

Vingegaard je ob koncu Toura potrdil, da bo dirkal na Vuelti, kjer bi lahko zbir točk še krepko povečal. Na dirki po Španiji bo nastopil tudi drugi najboljši Slovenec na lestvici Primož Roglič. Ta je zaradi premora po zmagi na dirki po Italiji ter priprav na špansko pentljo zdrsnil za tri mesta in je zdaj osmi kolesar sveta (3266,5 točke).

Slovenija je zbrala 12.885 točk in zdrsnila na šesto mesto. Pred njo so vodilna Belgija (21.680 točk), Danska (15.298), Francija (13.985), Velika Britanija (13.978) in Španija (12.951). Razlike so majhne, prvih pet držav ob koncu leta pa bo lahko na cestni dirki na olimpijskih igrah v Parizu prihodnje leto nastopilo s po štirimi tekmovalci. Slovenija bi trenutno tam lahko nastopila s tremi. Skupaj bo na cesti v okolici Pariza 88 tekmovalcev.