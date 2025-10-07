VREME
Kolesarstvo

Tadej Pogačar v svojem slogu slavil tudi v Vareseju

Na 104. izvedbi dirke Tre Valli Varesine je slovenski kolesarski as odločilni napad sprožil približno 20 km pred ciljem

Erik Piccini |
Varese |
7. okt. 2025 | 16:56
    Tadej Pogačar v svojem slogu slavil tudi v Vareseju
    Tadej Pogačar se je v nedeljo prvič v karieri okitil z naslovom evropskega prvaka (ANSA)
Tadej Pogačar (UAE Team Emirates-XRG) je zmagovalec 104. izvedbe kolesarske dirke Tre Valli Varesine, ki velja za generalko sobotne jesenske klasike po Lombardiji. Svetovni in evropski prvak je odločilni napad sprožil približno 20 km pred ciljem, ko se je odlepil od ubežne sedmerice. S prefinjeno taktično potezo je Pogačar napadel v rahlem spustu in si ob pomoči moštvenega kolega Mehičana Isaaca Del Tora privozil nekaj sekund prednosti, ki jo je nato na naslednjih dveh kratkih vzponih še dodatno povečal.

Drugo mesto je na cilju v središču Vareeja osvojil 19-letni Danec Albert Philipsen (Lidl-Trek), ki je bil najboljši v sprintu glavnine, tretji pa Francoz Julian Alaphilippe (Tudor). Za Pogačarjem je glavnina, v kateri je bil tudi drugi Slovenec Primož Roglič (Red Bull-BORA-hansgrohe), je glavnina zaostala 45 sekund. Pogačar je vpisal 19. zmago v sezoni in 107. v karieri, v soboto pa bo na dirki po Lombariji naskakoval rekordno peto zaporedno zmago.

