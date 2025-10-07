Tadej Pogačar v svojem slogu slavil tudi v Vareseju

Tadej Pogačar (UAE Team Emirates-XRG) je zmagovalec 104. izvedbe kolesarske dirke Tre Valli Varesine, ki velja za generalko sobotne jesenske klasike po Lombardiji. Svetovni in evropski prvak je odločilni napad sprožil približno 20 km pred ciljem, ko se je odlepil od ubežne sedmerice. S prefinjeno taktično potezo je Pogačar napadel v rahlem spustu in si ob pomoči moštvenega kolega Mehičana Isaaca Del Tora privozil nekaj sekund prednosti, ki jo je nato na naslednjih dveh kratkih vzponih še dodatno povečal.

Drugo mesto je na cilju v središču Vareeja osvojil 19-letni Danec Albert Philipsen (Lidl-Trek), ki je bil najboljši v sprintu glavnine, tretji pa Francoz Julian Alaphilippe (Tudor). Za Pogačarjem je glavnina, v kateri je bil tudi drugi Slovenec Primož Roglič (Red Bull-BORA-hansgrohe), je glavnina zaostala 45 sekund. Pogačar je vpisal 19. zmago v sezoni in 107. v karieri, v soboto pa bo na dirki po Lombariji naskakoval rekordno peto zaporedno zmago.