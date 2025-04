Tadej Pogačar v velikem slogu slavil na Valonski puščici

Tadej Pogačar (UAE Team Emirates-XRG) je zmagovalec enodnevne kolesarske klasike Valonska puščica. Slovenski as je bil za drugo zmago na tej preizkušnji prepričljivo boljši od tekmecev na slovitem zadnjem klancu Mur de Huy. Za deset sekund je ugnal Francoza Kevina Vauquelina in za 12 Britanca Thomasa Pidcocka.

Pogačar je drugič slavil na Valonski puščici, potem ko je bil najboljši še leta 2023. Na tej belgijski dirki je nastopil šestič, tokrat pa je vse tekmece ugnal v deževnem vremenu na trasi med Cineyjem in Huyjem (205,2 km). Kot vselej je odločitev o zmagovalcu padla na zadnjem, dober kilometer dolgem "zidu" v Huyju (Mur de Huy) s povprečnim naklonom okoli deset odstotkov. Pogačarju so teren za napad pripravili moštveni kolegi, 26-letni svetovni prvak pa je nato silovito napadel 400 m pred ciljem in takoj pustil za sabo vse tekmece.

Nihče ni bil kos Slovencu do vrha, kjer si je nabral deset sekund naskoka pred Vauquelinom (Arkea-B&B Hotels) in 12 pred Pidcockom (Q36,5). Belgijec Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) je zasedel deveto mesto s 16 sekundami zaostanka.

Za Pogačarja je bila to 94. zmaga v karieri in šesta letos, potem ko je slavil dve etapni zmagi in osvojil skupni seštevek dirke po ZAE, nato pa je bil najboljši še na enodnevnih klasikah Strade Bianche ter na spomeniku po Flandriji.