Tadej Pogačar v zgodovini kolesarstva

Tadej Pogačar (UAE Team Emirates-XRG) se je z zlatimi črkami vpisal v zgodovino kolesarstva. Slovenski as je petič zapored slavil na dirki po Lombardiji in postal prvi kolesar v 133-letni zgodovini, ki je na spomenikih osvojil pet zaporednih zmag. Pred današnjo dirko si je rekord delil z legendarnim Italijanom Faustom Coppijem, ki je na jesenski klasiki kraljeval med letoma 1946 in 1949 ter nato še petič zmagal leta 1954. Pogačar je, tako kot so vsi pričakovali, napadel na zadnjem težjem vzponu na dirki, prelazu Ganda približno 36 pred ciljem. Takoj se je otresel tekmecev in kmalu zatem še ujel ubežnika Quinna Simmonsa (Lidl-Trek) ter sam poletel do cilja v Bergamu. Na cilju 241 km dolge preizkušnje je Pogačar skoraj za dve minuti ugnal Belgijca Remca Evenepoela (Soudal Quick-Step), tretji je bil Avstralec Michael Storer (Tudor Pro Cycling), ki je za Pogačarjem zaostal 3:14 minute.