»Talente prepoznam zato, ker imam natrenirano oko in izkušnje«

Med gledalci, ki so si prejšnji konec tedna ogledali tekme Jadranovega mednarodnega košarkarskega turnirja No Borders Euro Cup 2022, so bili prisotni tudi nekateri iskalci talentov. Med njimi je bil tudi opazovalec (skavt) NBA franšize Detroit Pistons za Evropo Andrea Fadini. Po rodu Videmčan, ki pa že več kot 40 let živi v Veroni, ima zelo bogate košarkarske izkušnje. Preden je leta 2016 začel sodelovati s Pistonsi, je bil Fadini v svoji dolgi karieri med drugim športni vodja v Vidmu, Veroni, Trevisu, Neaplju in Sieni.

Katera je prva stvar, ki jo opazovalec iz lige NBA spremlja na tovrstnih mednarodnih mladinskih turnirjih?

Najprej moram povedati, da sem o tem turnirju izvedel čisto slučajno, saj ni bil obširno reklamiran. Skavti vedno hodimo na take turnirje, kot je na primer aprilski v Bassanu, kjer se nas zbere tudi do 20 opazovalcev iz lige NBA. Tukaj na Opčinah sva menda le v dveh. Če pa bo Jadran ponovil turnir in verjamem, da bo to storil, bo gotovo naraslo zanimanje med kolegi iz ostalih franšiz, o tem nimam dvoma. Boris Vitez in njegovi sodelavci si za opravljeno delo zaslužijo veliko pohvalo. Turnir je na zelo visoki ravni, imam pa za prijatelja Borisa le en nasvet, ki bi še dodatno ovrednotil turnir. Dobro bi bilo, da bi na prihodnji izvedbi nastopala tudi lokalna selekcija iz Trsta ali Furlanije - Julijske krajine. Trst je namreč od vedno velika kovačnica talentov in tudi slovenska skupnost v Italiji ima bogato košarkarsko tradicijo. Sam sem velik oboževalec Jadrana. V preteklosti sem si redno ogledoval Jadranove tekme v C in B-ligi, kjer sta med drugimi izstopala ravno Vitez in Marko Ban.

Če se pa povrnem na prvotno vprašanje, iščemo skavti na turnirjih starostne skupine U16 predvsem tako imenovane special playerje. To so fantje, ki že pri tej starosti imajo v sebi nekaj posebnega in ki bi lahko bili zanimivi za prihodnost. Zabeležimo si njihova imena in fante začnemo spremljati mesec za mesecem, leto za letom, tako na mednarodnih turnirjih kot v domačih prvenstvih in v mladinskih državnih reprezentancah.

V ligi NBA se daje veliko pozornost statistikam. Koliko le-te štejejo pri 16-letnih košarkarjih?

Statistike v tem primeru ne štejejo veliko, prav tako ne ekipni rezultati. Kot skavti se sploh ne osredotočamo na gole številke. Tu šteje predvsem individualnost, torej talent, ki ga določen košarkar ima.

Kako pa odkrijete naravne talente?

Opazujemo tako telesne značilnosti kot tehnično znanje košarkarjev. Kot skavti imamo zelo natrenirano oko, izkušnje nam veliko pomagajo. Telesne danosti pa niso dovolj. Talent opaziš na primer pri občutku za žogo, za položaj na igrišču in za met, ki je poglavitna značilnost v moderni košarki, tako kot je to bilo v stari jugoslovanski šoli. Brez dobrega meta v sodobni košarki nimaš pravih možnosti za uspeh.

Preboj do lige NBA je dolga in zahtevna pot, dovolj pomisliti na sistem nabora igralcev (draft). Kako sploh klubi rekrutirajo mlade talente?

Skavti delamo prav v luči drafta, ki ima točno določena pravila, predvsem kar se tiče minimalne in maksimalne starosti. Fantje, ki jih trenutno opazujemo v starostni skupini U16, torej letniki 2007, bodo lahko izbrani na naboru šele čez tri leta. Na prihodnjem draftu junija 2023 bodo denimo prišli v poštev košarkarji od letnika 2004 do 2001.

Kako sploh poteka vaše delo med sezono?

V Evropi sva dva opazovalca Pistonsov, poleg mene je še kolega iz Srbije. Med sezono pač obiskujeva tovrstne turnirje, si ogledava tekme evropskih pokalov in državnih prvenstev, tekme mladinskih reprezentanc U19, U18, U17 in U16. Zbrane informacije nato posredujeva podatkovni bazi kluba v ZDA. V Detroit se podam vsaj štirikrat na leto.