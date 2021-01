Tečaji smučanja: neznank še veliko, klubi pa so pripravljeni

Še do sobote so mnogi potihem upali, da bodo smučarski centri odprli svoja vrata v ponedeljek, 18. januarja, kot je to napovedal sam minister za zdravje Roberto Speranza. Kaže pa, da bodo odprtje smučišč z novo vladno odredbo spet zamrznili. Če bodo obveljala pravila, ki so veljala doslej, bodo lahko smučali samo tekmovalci.

So pa vsa slovenska smučarska društva pripravljena, da se ob odprtju smučišč zažene tudi smučarske tečaje za otroke. Aprila je sicer Livio Rožič v imenu Osnovne organizacije zamejskih učiteljev smučanja (OOZUS) na smučarski komisiji predstavil projekt Skupaj gremo na smuči, ki je med drugim predvideval tudi skupne tečaje smučanja, torej tečaje pod isto streho in ne ločeno po klubih, s čimer bi zagotovili bolj homogene skupine in bolj sorazmerne stroške. A ga društva niso sprejela, zato bo tudi letos vsak šel po svoji poti. Izjema je že večletno sodelovanje med SK Brdina in SPDG, SK Devin in ŠD Mladina pa delujeta samostojno. Vpisovanja so povsod že stekla: če so se pri goriškem planinskem društvu in v Križu odločili, da bo letošnji »korona» tečaj namenjen tistim, ki so tečaje in zimovanja obiskovali že v prejšnjih letih, pa so pri ostalih dveh društvih povabili tudi novince. Zanimanja je v vseh društvih precej, a je neznank še veliko.

Ključno vprašanje je, kdaj bodo smučišča sploh odprli. Napovedani začetek tečajev, 23. januarja, bodo bržkone vnovič prenesli. Še vedno tudi ni jasno, ali bo učenje smučanja v obliki društvenih tečajev sploh dovoljeno. Italijanska in slovenska zveza učiteljev smučanja sta sicer že pripravili smernice, v katerih ob že običajnih ukrepih – razkuževanje, maske in razdalja – priporočata, da bi bile vadbene skupine manjše (do 6 otrok). O tem je spregovoril tajnik OOZUS Livio Rožič. Predsednik tržaškega pokrajinskega odbora smučarske zveze FISI Andrej Don pa je precej črnogled.